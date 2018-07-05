日本各地豪雨成災1死3傷 河川氾濫拉警報

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因受梅雨前線壟罩，巴比侖颱風掃過的影響，西日本至北日本的廣大範圍5日都下了破紀錄的豪雨，已造成1人死亡、3人受傷。日本氣象廳還針對京都淀川、桂川、鴨川等河川發出氾濫危險警報，並呼籲民眾嚴防土石流、河川氾濫及淹水等災害。氣象廳預測，這場暴雨可能維持至8日。

這場暴雨已造成北海道、京都、滋賀、兵庫、岡山、廣島、山口、福岡等多處河川暴漲。氣象廳5日晚間針對京都淀川水系、桂川中流的園部川等多處河川發布氾濫危險水位4級警報。

氣象廳預測，東日本、西日本各地至6日上午仍將持續降雨，尤其是關西的大阪、神戶。因梅雨前線在日本本州附近滯留，氣象廳預測，東日本和西日本至8日(周日)仍將持續下暴雨，從關東甲信地區到九州都將斷斷續續下雨，故呼籲民眾要提高警覺，嚴防災害。

大阪北部地區日前剛發生大地震，造成部分地區地盤鬆軟，有發生土石流災害之虞。大阪和京都府已根據氣象廳發布的土石流災害警報，呼籲當地民眾前往避難所避難。加上兵庫和高知縣等，10府縣已對約35萬民眾發出避難指示或勸告。JR西日本鐵道公司已決定，6日上午起廣大範圍內的電車將停駛。

兵庫縣5日上午有3名工人被水流沖進排水道，造成1人死亡、2人受傷。大阪府高槻市的1名男性則因冒雨修理民家屋頂，不慎滑落，造成兩隻手腕骨折的重傷。

(中時 )

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