去哪看世足冠軍賽？餐廳紛推限定餐飲、限量紀念品招客

2018年07月05日 21:54 中時 何書青

SUNMAI BAR推出世足限定的「爆炸六連發」，以東歐傳統料理「基輔雞」為靈感製作，香嫩多汁的雞肉搭配蒜香奶油、巴西里香料，輕輕一咬就噴發。（金色三麥提供）

金色三麥餐酒集團旗下餐廳在世足期間，紛紛推出多項活動，祭出好酒、好料、好GAME、好禮，邀民眾同歡。金色三麥台北美麗華店15日將獨家舉辦跨夜挺冠軍暢飲派對，當日晚間10點起，每人799元即可享精釀啤酒無限暢飲和世足限定好禮，包含三麥世足限量冠軍啤酒杯與2018世足FIFA官方紀念球，而成功預測冠軍隊伍的賓客還能抽Samsung高畫質電視。

而針對熱愛足球的女性消費者， Petit doux微兜餐廳也貼心推出專屬姐妹的「Happy Hour」，讓女性消費者在舒適空間享受微醺，優雅的欣賞球賽。微兜專屬姐妹的「Happy Hour」將於7月首2個周末於光復店舉行，活動當天晚上9點半後來店觀賞球賽的女性消費者，可享酒精類飲品第2杯半價優惠，讓姐輕鬆與姐妹淘一起享受微醺熱血Lady’s Night。

SUNMAI BAR安和店則為世足推出具有檸檬香氣的KAZBEK酒花與紅胡椒粒釀製的「開場白白啤」新酒款，還有世足限定料理「爆炸六連發」，請消費者相揪來店熱血觀賽，而即日起20日止，在店內任選5款精釀啤酒寄杯，還能獲得限量世足冠軍杯，以及手工訂製專屬字樣的真皮杯環。

(中時 )