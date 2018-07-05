保存振興台灣民謠 《許石的臺灣歌》繪本問世

2018年07月05日 21:54 中時 曹婷婷

今年3月，台南市立圖書館旁的原育樂堂活化設立「許石音樂圖書館」，隨著市民走進這座音樂殿堂，感到耳目一新之際，也同時認識台灣本土流行音樂史深具代表性的許石。台南市文化局進一步與青林國際出版股份有限公司合作出版《許石的臺灣歌》繪本，描繪一代音樂大師為音樂創作及台灣歌謠努力的精采故事，5日發表，許石兒女感動見證。

說到《安平追想曲》，幾乎無人不知，優美旋律就是出自許石之手。1919年在台南廳出生的許石(1919-1980)，是戰後台灣重要作曲家，許石於1936年負笈至日本歌謠學院接受音樂訓練，求學期間過著送報紙與牛奶的生活，因沒錢練彈，常常只能在紙鍵盤練習。

1946年歸國後，許石發表風靡全台的〈南都之夜〉，並展開台灣民謠的紀錄保存工作，致力於鄉土歌謠的保存與推廣，在振興台灣民謠及台灣流行歌曲創作，有卓鉅的貢獻。

1951年《安平追想曲》問世，這首由許石作曲、陳達儒填詞、鍾瑛演唱，膾炙人口、傳唱迄今。同樣著名的《鑼聲若響》，則用音樂深刻描寫討海人與家人離別的辛酸，可知許石譜出的旋律是如何符應當時社會脈動、唱出多少台灣歷史和人民心聲。

許石曾舉辦歌謠音樂會並發行唱片，更培訓女兒們成立民謠合唱團，運用傳統樂器演奏巡迴國內外，造成多國轟動。許石一生對宣揚台灣本土歌謠不遺餘力，目前許多保存流傳下來的傳統民謠，正是取材自許石所發行的唱片版本。

為了讓國人及少年讀者對許石有更深入認識，文化局特別發行《許石的臺灣歌》繪本，邀請國內知名兒童文學作家林哲彰老師及多次入選義大利波隆納國際兒童書插畫展的蔡達源老師，共同繪製。本書以〈南都之夜〉一曲的擬人化視角，訴說主人許石及其創作的故事，值得一讀。

(中時 )