牡丹鄉連日豪雨下不停　高士部落依舊傳缺水

2018年07月05日 21:48 中時 謝佳潾

牡丹鄉高士村位在牡丹水庫的水源區旁，長年來卻因使用簡易自來水而頻頻鬧水荒，近日豪雨不斷，但舊部落居民卻因「河水太髒」慘被停水，有族人只好自盛雨水、有多少用多少。（謝佳潾攝）

牡丹鄉高士村位在牡丹水庫的水源區旁，長年來卻因使用簡易自來水而頻頻鬧水荒，近日豪雨不斷，但舊部落居民卻因「河水太髒」慘被停水，有族人只好自盛雨水、有多少用多少。（謝佳潾攝）

牡丹鄉高士村位在牡丹水庫的水源區旁，長年來卻因使用簡易自來水而頻頻鬧水荒，近日豪雨不斷，但舊部落居民卻因「河水太髒」慘被停水，有族人只好自盛雨水、有多少用多少。（謝佳潾攝）

牡丹鄉高士村位在牡丹水庫的水源區旁，長年來卻因使用簡易自來水而頻頻鬧水荒，永久屋居民日前才結束因河水枯竭、長達2個月無水用的苦日子，不料近日豪雨不斷下，竟換舊部落因「河水太髒」慘被停水，有族人只好自儲雨水救急、有多少用多少。

高士社區發展協會督導張美惠指出，八八風災後，有部分族人遷到永久屋居住，就此族人居住地一分為二，但都躲不過水荒，在較高處的永久屋用水是抽自山溝，所以枯水期一定沒水用，而舊部落是靠港口溪分支流水，汛期來時因夾帶汙泥太髒也不能使用。

張美惠說，今年梅雨季來遲，永久屋居民近2個月無水可用，村長李德福無助下只好PO網對外求「礦泉水」，而近日大雨下不停，永久屋族人終於解困，卻換舊部落遭殃，目前因溪水太髒已停水1個禮拜，她為省水都不敢洗菜，要跑到恆春買便菜。

她說，以前族人因不信任自來水公司，覺得會常被停水，所以多數不願接自來水管，認為仰賴山泉水的簡易自來水方便又夠用，但現今時空背景不同，盼政府能重視偏鄉部落的用水問題，如蓋儲水槽等方法，解決族人基本民生需求。

縣府原民處表示，目前已規畫在永久屋建置2個儲水槽，待水利署的計畫經費下來就能施工，至於舊部落的缺水問題，會再向村長、居民了解狀況。

(中時 )