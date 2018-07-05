《獵場》胡歌豔福不淺！劇中愛過的戲外都懷孕生子

2018年07月05日 21:43 中時 林淑娟

胡歌、萬茜。（緯來）

胡歌主演、緯來綜合台熱播中的《獵場》即將完美收官，如諜戰般的獵頭周旋技巧，讓觀眾拍案叫絕，情場上的胡歌，同樣兜兜轉轉在三個女人之間，讓粉絲看了著急敲碗，紛紛預測誰才能擄獲男神最後的心！

《獵場》播出至今甚受歡迎，劇情走向白熱化階段，除了看胡歌從草根基層職員，逐漸蛻變為菁英獵頭縱橫職場，情場同時上演虐戀情深，他與女星萬茜、菅韌姿、章齡之譜出一段段刻骨銘心的愛情，劇中多個打情罵俏的橋段，跟大量的親密吻戲，就連胡歌本人都笑稱自己「豔福不淺！」

劇中的三段情感被形容是「鋸齒般的愛情」，胡歌透露他的感情關係就如同齒輪一樣，緊緊咬合卻又不斷錯過，令觀眾看了好揪心，演出10年故事中經歷三段感情糾葛，劇中胡歌更數度為情落淚大喊：「我做錯了什麼？」真情能量大爆發！《獵場》除了看胡歌為之動容演技，也同時聽胡歌隱藏版好歌聲，本劇片尾正是由他本人演唱，真摯的情感轉化成歌聲表達，讓粉絲相當驚艷，高喊：「眼睛耳朵都懷孕了！」

不只男主角胡歌，女主角演技備受肯定，尤以飾演胡歌初戀的演員菅紉姿受到高度關注，氣質臉蛋、高衣Q職場穿搭造型，每每出場令人為之一亮！

有趣的是，劇中飾演胡歌職場戀人的女星萬茜跟章齡之，一拍攝完《獵場》後接連紛紛懷孕生子，胡歌成了他們的「最佳前男友」。女主角章齡之的老公陳龍同樣有演出《獵場》，戲裡戲外都是胡歌的麻吉，章齡之表示跟胡歌拍感情戲時最痛苦：「鏡頭前我要很愛胡歌，但下了戲休息時間則得要跟老公一起睡！」對於情感的馬上轉換，讓自己非常糾結，胡歌聽聞後打趣回：「但我覺得對妳沒有任何影響啊，因為拍完這部戲沒多久，妳就懷孕了！」對於陳龍跟妻子的好感情，他表示相當佩服。

(中時 )