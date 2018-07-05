國境之南新景點　全台最大電力展示館重新營運推6大主題

台電南部展示館休館半年進行展項更新，終於6月30日開始重新營運，內部展項全面煥然一新。（謝佳潾攝）

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台電南部展示館休館半年進行展項更新，終於6月30日開始重新營運，內部展項全面煥然一新。（謝佳潾攝）

位在恆春的台電南部展示館，經休館半年進行展項更新後，終於6月30日開始重新營運，內部展項不僅全面煥然一新、改用引導式的空間動線，連展示型態也有別以往，全新6大主題設施提供親子假日遊玩好去處，無疑成為國境之南新景點。

核三廠表示，台電南部展示館經更新後，全面改用引導式空間動線，如同說故事般、向遊客娓娓道來一段精彩的歷程，且還輔以最新穎的多媒體互動、模型展示、圖文解說及體感遊戲等，把艱澀的科學術語普及化成大眾常識，寓教於樂中讓民眾認識能源議題。

核三廠指出，館內1、2樓展示廳更新後分為共生、發現、運轉、專業、深耕、永續等6大展示主題，介紹電的發現、世界電力發展、核能發電的歷史與工程、台電的信念、綠色能源、節能減碳等內容，並設有4D立體劇場、地震體驗屋、咖啡屋及哺乳室等設施。

此外，館內1樓後方新建有電力滑梯區，提供5歲以上民眾體驗，該區如同一座反應爐，民眾如化作水分子般乘坐溜滑梯，體驗冷卻水在爐內冷、熱交換的過程。

核三廠強調，更新後的台電南部展示館獲頒美國LEED綠建築黃金級與台灣綠建築標章EEWH最高鑽石級認證殊榮，成為國內首屈一指的「能源教育園區」標竿，全館一年用電13%來自再生能源，空調與照明系統都重新設計以節能環保為導向。

(中時 )

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