屏東家扶中心樂助學童圓夢　恆春課輔班辦國防教育知性之旅

2018年07月05日 21:55 中時 謝佳潾

屏東家扶中心在今年暑假，特地為恆春課輔班舉辦國防教育知性之旅。（屏東家扶中心提供）

屏東家扶中心恆春課輔班今年暑假有別以往，精心幫學童們安排了一趟國防教育知性之旅，除替小朋友們長知識外，更是為四年級生小櫻圓夢，從小與伯父感情極好的她，一直很想關心對方在軍中的生活，卻總是不得其門而入，但這一天終於如願進到三軍聯訓基地了。

屏東家扶中心恆春課輔班指出，課輔班除有平日的課業輔導外，也提供多元課程，讓學童不局限於課堂學習，而考量學童的家長們多忙於工作，導致他們無法返校參加營隊，因此今年暑假特別讓學童們自行擬定一日營的行程，票選恆春半島最想到訪的景點。

課輔班表示，學童們提出許多熱門景點，其中四年級生小櫻說，「想到三軍聯訓基地找伯父，關心伯父在軍中的生活」，而部分學員之前曾參訪過三軍聯訓基地，也都想再體驗迷彩妝，所以就決定再次安排參訪三軍聯訓基地。

屏東家扶中心指出，此次基地參訪除參觀隊史館，基地也特別安排迷彩妝、VR等體驗活動，其中射擊體驗過程中，弟兄們準備了BB槍讓學童們體驗射擊，有小朋友是首次體驗，剛開始還會害怕，但後來玩得比誰都開心。

此外，指揮官劉爾榮還在午餐時間安排學童體驗軍中的餐食及打飯過程，實際了解軍中的日常生活及飲食，另外還自掏腰包買披薩和炸雞加菜、讓學童們滿載而歸。

(中時 )