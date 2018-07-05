李玉璽演唱《把哥哥退貨可以嗎》中文宣傳曲

李玉璽的新歌〈遇見了你〉成為電影《把哥哥退貨可以嗎》中文宣傳曲。（CATCHPLAY提供）

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旺報
《把哥哥退貨可以嗎》描述戀妹的哥哥阻擾妹妹談戀愛的搞笑故事。（CATCHPLAY提供）

剛推出第3張創作專輯《Sing With Me》的李玉璽，與7月20日在台上映的泰國億萬票房電影《把哥哥退貨可以嗎Brother of the Year》合作，把新歌〈遇見了你〉當成該片中文宣傳曲，今天（7月5日）在Youtube曝光中文宣傳曲MV。

《把哥哥退貨可以嗎》以具有「戀妹情結」的哥哥，百般阻擾妹妹談戀愛為主題，延伸出一連串爆笑情節和浪漫趣事。

李玉璽表示：「我覺得故事的設定很有趣，加上因為我是獨生子，有時候也會想像如果有個妹妹的話，我會是什麼樣子的哥哥，但我想我應該會跟電影裡的哥哥很不一樣。」

之所以選擇以曲風活潑輕快、歌詞浪漫甜蜜的〈遇見了你〉當作電影宣傳曲，李玉璽表示：「寫這首歌的靈感是我覺得每一段感情的開始都很像偶像劇，那種兩人之間的化學變化，不管是一見鐘情或日久生情都很神奇。每個人遇上愛情的情境都不同，但是不會變的是心跳，所以這首歌在節奏上的處理都比較強烈一點，來映襯遇見愛情的心情。」

對於片中戀情被百般阻撓的情節，李玉璽很有把握地說：「我會先想辦法跟她（女主角小珍）哥哥變成好朋友，再讓他幫助我。」

(旺報 )

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