李玉璽演唱《把哥哥退貨可以嗎》中文宣傳曲

2018年07月05日 21:50 旺報 廖慧娟

《把哥哥退貨可以嗎》描述戀妹的哥哥阻擾妹妹談戀愛的搞笑故事。(CATCHPLAY提供)

剛推出第3張創作專輯《Sing With Me》的李玉璽,與7月20日在台上映的泰國億萬票房電影《把哥哥退貨可以嗎Brother of the Year》合作,把新歌〈遇見了你〉當成該片中文宣傳曲,今天(7月5日)在Youtube曝光中文宣傳曲MV。

《把哥哥退貨可以嗎》以具有「戀妹情結」的哥哥,百般阻擾妹妹談戀愛為主題,延伸出一連串爆笑情節和浪漫趣事。

李玉璽表示:「我覺得故事的設定很有趣,加上因為我是獨生子,有時候也會想像如果有個妹妹的話,我會是什麼樣子的哥哥,但我想我應該會跟電影裡的哥哥很不一樣。」

之所以選擇以曲風活潑輕快、歌詞浪漫甜蜜的〈遇見了你〉當作電影宣傳曲,李玉璽表示:「寫這首歌的靈感是我覺得每一段感情的開始都很像偶像劇,那種兩人之間的化學變化,不管是一見鐘情或日久生情都很神奇。每個人遇上愛情的情境都不同,但是不會變的是心跳,所以這首歌在節奏上的處理都比較強烈一點,來映襯遇見愛情的心情。」

對於片中戀情被百般阻撓的情節,李玉璽很有把握地說:「我會先想辦法跟她(女主角小珍)哥哥變成好朋友,再讓他幫助我。」

(旺報 )