悲哀！八仙塵爆「奇蹟男孩」康復變惡煞 拉K砍人樣樣精通

2018年07月05日 22:01 中時電子報 林毅

網友氣死，痛批根本「白救了」！在2015年八仙塵爆中，遭受全身80%燒傷的，卻奇蹟獲救的男子陳柏安康復後卻沒有心存感激，反而處處作惡，惹事生非，拉K、械鬥已經是家常便飯，這次又在大馬路上拿刀棍砸車砍人被逮捕，連警方都直搖頭。

根據土城警方調查，陳柏安與三名友人在旅館房內喝酒，疑似喝太HIGH，導致無法控制音量，引起張男在內的隔壁房客不滿，要求安靜一點，陳男等人因此懷恨在心，夥同友人分乘兩輛轎車跟蹤包抄，最後在光明街發現對方，雙方隨即爆發衝突，陳男與友人持刀棍砸車並砍人，行兇後便立刻逃離現場，只留下已被砸爛的轎車與負傷的張男。

不久後，陳柏安友人蔡姓男子自行向警方報案，並循線追出另外兩人，但陳柏安本人依舊在逃，沒有到案，警方也表示會持續追緝。

陳柏安是2015年八仙塵爆受傷者之一，當時他全身80%大面積灼傷，陷入重度昏迷，情況相當不樂觀，可說離死神只剩一線之隔。爾後日本專家將培養的人工真皮運來台灣，再由醫師進行人工真皮移植手術，奇蹟康復，是全台第一個手術成功案例。康復時陳柏安還露出靦腆微笑，在鏡頭前切蛋糕慶祝，怎料如今卻成為吸毒、械鬥、砸車、擄人樣樣來的惡煞，遭逮次數之多，就連當地警方也都一看到就認出人「怎麼又是你」，卻始終不見陳柏安改過向善，早已是警方的頭痛人物。誇張行徑也讓網友痛批：「根本白救了」、「當初還幫你祈禱過」、「執刀醫生知道心大概都碎了」。

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(中時電子報)