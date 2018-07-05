蔡詩芸變身女騎士 與王陽明忙裡偷甜蜜

2018年07月05日 22:06 中時 陳張眾

勇於嘗試不同造型的蔡詩芸，自稱只要衣服舒適、適合自己，就能散發出由內而發的自信力量，穿LONGCHAMP奔馬圖騰真絲卡其色長洋裝、Mary系列高跟長靴，拿Amazone Matelasse系列肩背包3萬1100元。（陳俊吉攝）

女星蔡詩芸今受邀出席LONGCHAMP秋冬系列預覽，並配合秋冬「女騎士」主題，以一襲帥氣天鵝絨褲裝搭配流蘇長靴亮相。身為人妻的她，與老公王陽明的互動頗受媒體關注，平日均埋首於工作的兩人，經營感情之道也令人好奇。蔡詩芸透露，夫妻倆曾有兩個月沒見到一面的經驗，像是王陽明近期就將赴內地進行為期3個月的新戲拍攝，但她也會把握中間一周的休息空檔，親自飛去探班。當被問到即將到來的七夕是否會期待收到禮物時，她則表示兩人本就很少在過節日，但就算沒有節日的加持，她最近每天仍過得非常開心。

蔡詩芸身上散發的率真形象，也呈現於她挑選服裝的原則上，喜歡挑戰不同造型的她，坦言自己穿衣服看心情，時而個性又時而女性化，最近則愛上有著滿滿印花與鮮艷色彩的一件式洋裝。活動中，蔡詩芸選穿的LONGCHAMP奔馬圖騰洋裝，就頗得她的喜愛，輕薄、收腰的特點，令她直讚能凸顯身材曲線，且適合獨特、獨立，在優雅中帶點個性的當代女性。

(中時 )