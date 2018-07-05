蔡詩芸變身女騎士 與王陽明忙裡偷甜蜜

蔡詩芸於活動中變身女騎士，演繹時而個性又時而女性化的多變特質，穿LONGCHAMP梅紅色天鵝絨褲裝、羊毛色襯衫，拿Mademoiselle Longchamp Rock系列肩背包4萬3200元。（陳俊吉攝）

友善列印
中時
勇於嘗試不同造型的蔡詩芸，自稱只要衣服舒適、適合自己，就能散發出由內而發的自信力量，穿LONGCHAMP奔馬圖騰真絲卡其色長洋裝、Mary系列高跟長靴，拿Amazone Matelasse系列肩背包3萬1100元。（陳俊吉攝）

女星蔡詩芸今受邀出席LONGCHAMP秋冬系列預覽，並配合秋冬「女騎士」主題，以一襲帥氣天鵝絨褲裝搭配流蘇長靴亮相。身為人妻的她，與老公王陽明的互動頗受媒體關注，平日均埋首於工作的兩人，經營感情之道也令人好奇。蔡詩芸透露，夫妻倆曾有兩個月沒見到一面的經驗，像是王陽明近期就將赴內地進行為期3個月的新戲拍攝，但她也會把握中間一周的休息空檔，親自飛去探班。當被問到即將到來的七夕是否會期待收到禮物時，她則表示兩人本就很少在過節日，但就算沒有節日的加持，她最近每天仍過得非常開心。

蔡詩芸身上散發的率真形象，也呈現於她挑選服裝的原則上，喜歡挑戰不同造型的她，坦言自己穿衣服看心情，時而個性又時而女性化，最近則愛上有著滿滿印花與鮮艷色彩的一件式洋裝。活動中，蔡詩芸選穿的LONGCHAMP奔馬圖騰洋裝，就頗得她的喜愛，輕薄、收腰的特點，令她直讚能凸顯身材曲線，且適合獨特、獨立，在優雅中帶點個性的當代女性。

(中時 )

李玉璽演唱《把哥哥退貨可以嗎》… 《大時代》拼輸《金家》！前總經…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。