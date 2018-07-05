《大時代》拼輸《金家》！前總經理陳剛信帶《女兵》：祝福民視

2018年07月05日 22:19 中時 林淑娟

TVBS副董事長陳剛信。（林淑娟攝）

《女兵日記》首映會。（TVBS）

陳剛信對女兵題材相當有信心。（TVBS）

前民視總經理陳剛信去年3月離開待了近20年的民視，轉任TVBS擔任副董事長的他，10日將推出他上任後首部主導的全新八點檔《女兵日記》。被問起前東家民視新八點檔《大時代》播出第二集收視慘遭滑鐵盧，以3.87輸給三立《金家好媳婦》的4.42，他表示：「民視是我19年養大的孩子，所以關心民視、也祝福民視！」

陳剛信過去在民視掌兵符時，成立「戰情室」，每晚與高階主管、製作人、監製緊盯八點檔劇情、因應需求隨時變更戰略。對於另起爐灶後的首部作品，是否也成立戰情室隨時緊盯，他笑說，他現在的心態已經跟過去不一樣，現在的他比較重視生活品質，覺得生活不該是那樣，「很多人都想問我對收視的想法，但我很久不太看戲、真的不在乎，也沒有感覺了」。

他幫TVBS首度自製八點檔，是否有「假想敵」？他說：「我沒有假想敵，我是要克服自己！」

為何選擇女兵題材？陳剛信表示，前一段時間他看到以色列全國皆兵，且女兵很多，韓國、美國也是女兵很多，認為全世界女力崛起，越來越重視女權。有次他去日本在電車上看到寫了「girl power」後靈光一閃，認為這好像是個潮流、趨勢，加上看到每次拍到女孩子開聯結車、洗窗戶、當保鏢這樣的戲，收視都不錯，且過去戲劇主軸大多是男兵，帶點神秘感的女兵生活大家沒看過。

他表示，以前的軍教戲偏重軍中生活，這部不一樣，除了軍容壯盛、軍歌嘹亮以及軍旅生活，還有很多女兵家裡的感情戲，也有很多幽默詼諧的親情戲，「有很多可看的，連我這個老戲精，看了都會覺得很想笑」。

其實他一直寶刀未老，劉香慈說，她直至今天才知道，原來劇中所有演員的名字，都是陳副董只花「一個晚上」就全部取好的，「我挑兒子的名字挑了3天，還挑不出來」！

(中時 )