看準小家庭「低頻自煮」商機 鮭魚菲力蒸烤15分鐘完工

2018年07月05日 22:57 中時 吳奕萱

「義式香草鮭魚比薩」(義式香草口味進階版料理)。美威鮭魚提供

因應小家庭等社會結構改變，且現代人事業、家庭兩頭燒，平日能為家人煮上一頓大餐的機會少之又少，尤其在炎熱的夏日，每回下廚搞得滿身油煙全身汗。

面對「低頻自煮族」逐漸成為趨勢，全球最大鮭魚供應商Marine Harvest美威集團，旗下品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起推出在家簡易料理，即享有松阪級美味的「美威精選鮭魚菲力輕鬆烤 / 輕鬆蒸」系列，只要15分鐘即可做出一道松阪級鮭魚美饌！

該系列提供2-3人份量，買一次、做一餐，不僅省去備料麻煩，也避免食材浪費。共推出５種異國口味選擇，包括「奶油檸檬」、蒜香四溢的「法式香蒜」、散發清新香草芳香的「義式香草」、香辣誘人的「川香剁椒」，及爽口開胃的「泰式酸辣鮮檸」口味。定價249元／包。

該系列並嚴選鮭魚中段油脂均勻、肉質Q彈的厚切腹肉，且經過縝密拔刺處理，只要將鮭魚淋上醬汁，放入烤箱或電鍋，輕鬆四步驟、15分鐘內，即可呈現鮭魚的美味菁華，變化出各式多樣的「鮭」房料理。

此外，也顛覆消費者對「冷凍食品」的既定印象，將產品研發技術升級，採用IQF急速冷凍技術，在零下40度（-40℃）以下迅速結凍鮭魚，因形成的冰晶較細小，可鎖住鮭魚鮮甜滑嫩的最佳滋味，並完整保留豐富的營養價值。

(中時 )