陸美貿易戰開打！川普推文展現必勝決心

2018年07月05日 22:57 中時 諶悠文

美國總統川普愛在推特上發表個人意見，並宣揚政策。他也經常透過推特發表自己對陸美貿易爭端的看法。

川普在6月4日一早連發3則推文說：「中國大豆關稅為16％，加拿大對我們的農產品實施各種貿易壁壘，無法令人接受！」他寫道：「美國多年來達成了如此差勁的貿易協議，因此我們只能贏！」

川普繼續點名中國和其他國家：「我們的農民15年來慘淡度日，墨西哥、加拿大、中國及其它國家不公平地對待他們。我結束貿易談判時，情況會有所改變。對美國農民及其它企業的巨大壁壘，終將破除，不再有龐大的貿易逆差！」

6月2日至3日，美國商務部長羅斯率團訪問北京，進行陸美第3輪貿易談判，會後沒有發表聯合聲明。然而當美國貿易代表團還在北京時，川普就在推特傳達美國不能輸的決心。6月2日他推特上寫道：「當你一年在貿易失去近8000億美元時，你不能輸掉貿易戰！」

5月14日，川普提及遭美商務部重罰的大陸電信設備大廠中興通訊，「中興通訊向美國的公司買進大量零組件，這點也反應在我們與大陸談判中的更大貿易協議，以及我和習主席的私交上」 。

5月16日，川普連發3則推文，強調美國沒就制裁中興通訊一事對大陸屈服。川普指責《華盛頓郵報》和美國有線電視新聞網（CNN）放送假新聞，「中興通訊除了涉及更大的貿易協議外，什麼事也沒發生，我國已經失去幾千億美元給中國。」「中方已經看到我方的要求。根本沒有屈服的事，媒體很想讓民眾這麼認為，相關會談根本就還沒開始。」

川普在5月13日發文說：「習近平主席和我，正在共同努力為中興通訊這家中國大型電信業者，提供一個快速重振旗鼓的途徑。大陸有太多的工作機會流失，我已指示商務部要完成這項任務。」

(中時 )