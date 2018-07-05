油價飆至400美元？ 專家：看中東擁核國臉色

2018年07月05日 22:32 中時電子報 盧伯華

俄羅斯一名專家表示，荷姆茲海峽對全球能源價格極為重要，一旦伊朗軍方真的關閉這個全球2成石油運輸通道，石油價格必定失控飆升，每桶200美元、400美元？都有可能。如此一來，伊朗簡直就是對歐美、中國宣戰，形同自殺。但伊朗已擁有核武，大國要對其進行制裁也有所忌憚。

為遂行對伊朗的制裁行動，美國國務院表示將說服盟友在11月前全面停止從伊朗採購原油，同時正在與包括中國在內的國家進行相關討論。伊朗軍方對此強硬表態稱，如果伊朗的原油出口受遏制，伊朗將封鎖荷姆茲海峽，阻斷海峽的石油運輸通道。

據衛星通訊社報導，俄國信用評級機構ACRA專家塔努爾科夫就此情勢分析，伊朗關閉荷姆茲海峽勢必引發全球能源危機，一旦荷姆茲海峽的石油運輸受阻，油價甚至可能飆升至每桶400美元，但這對伊朗來說簡直就是與全球為敵的自殺行為。

塔努爾科夫說：「關閉荷姆茲海峽將導致世界能源危機以及油價失控，你可以說出任何數字：每桶200美元、400美元。但伊朗真的硬幹的可能性不高，因為這實際上將是伊朗方面的宣戰，而且是向所有通過該海峽進口石油以及所有主要石油進口國，也就是美國、歐洲和中國宣戰。」

塔努爾科夫說，伊朗在與西方國家的對抗當中，會週期性發表類似言論。

他解釋道，如果真的封鎖海峽，那麼對伊朗來說將是自殺。通過該海峽運輸的有伊朗、科威特、卡塔爾和阿聯酋的所有石油，以及沙特和伊拉克的大部分石油。總共有20%石油出口貿易通過該海峽進行，這是每晝夜1700萬到1800萬桶，再加上卡塔爾的液化天然氣。石油運往全球各地，沒有比荷姆茲海峽更重要的其他石油通道了。」

雖說可能性不高，伊朗過去曾於荷姆茲海峽部署岸基反艦飛彈，或在海峽附近進行軍事演習，都換來與美國之間達成解除制裁的協議。但面對美國總統川普的魯莽個性與愛耍撲克戰術，伊朗也有令美國忌憚的手段，亦即秘密發展的核武器與中程彈道飛彈。這使得美國很難採取更強硬措施，一如在應對北韓核武與飛彈一樣。

(中時電子報)