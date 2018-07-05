亞太防制洗錢組織第三輪評鑑倒數123天 賴揆籲速修法

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行政院長賴清德晚間在臉書發文，強調為達成通過「亞太防制洗錢組織(APG)」評鑑的目標，還需要修正「洗錢防制法」及「資恐防制法」，行政院會全力協助，並尋求立法院支持，希望能於「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑前修法通過。

賴揆表示，他今日前往行政院洗錢防制辦公室視察，感謝邱太三部長和顧立雄主委的協助，在前院長林全任內，為因應亞太洗錢防制要求，政府成立了洗錢防制辦公室。而洗錢防制辦公室的組成人員全面、整齊及專業，堪稱為最精實的團隊，並且充分展現通過「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑的決心。余麗貞執行秘書更提到「希望爭取最好成績獻給國人」，這是展現決心的最高方式，也是整體的工作目標。

賴揆也說，洗錢防制辦公室更有計畫推動相關作為，包括四次大型國家風險評估會議、兩次模擬評鑑、一次指引說明會，及動員37個公部門機關及部會、31個各業別公會及機構，共數千人次全心全意投入，在在顯示洗錢防制辦公室同仁的努力。

對於「洗錢防制法」及「資恐防制法」的進一步修正，賴揆表示，行政院會全力協助，並尋求立法院支持，希望能於「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑前通過，因為能否通過評鑑，攸關國家聲譽，也攸關台灣與國際接軌，以及金融及金流是否透明，更重要的是，要展現政府對洗錢防制和打擊資安犯罪的決心。

此外，賴揆也說，距離「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑還有123天，希望持續共同努力，使年底的「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑順利過關。

(中時 )

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