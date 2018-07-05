NBA》辜負滿場球迷期待沒秀球技 哈登拋鞋補償

哈登一出場就用狂吼跟球迷打招呼。(黃及人攝)

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中時電子報
哈登跟現場藝人、達欣後衛宋宇軒合影留念。(黃及人攝)

上季年度MVP火箭「大鬍子」哈登今年在台最後行程，5日晚上前往輔大中美堂辦球迷見面會，也如同慣例遲到快半小時才來，儘管主持人阿KEN不斷拱他上場一展球技，可惜哈登就是不打，最後只好狂拋球鞋滿足現場球迷！

今年來台行程場場遲到的哈登，好不容易出現在場外紅毯上，卻忘記跟等待已久的球迷互動，只好折返回到起點，重新跟球迷簽名與合照，等到他進到中美堂，活動已經延誤快40分鐘，他也在一出場就用狂吼說出，「大家好啊！」

現場雖替哈登特別安排球迷穿著紅、白T恤坐在觀眾席排出「MVP」字樣，企圖給他帶來驚喜，可惜當哈登出場一回頭，卻似乎完全看不出「MVP」字樣，反而一臉疑惑說出，「什麼？」直到一旁阿KEN提醒才了解用意。

哈登接受主持人阿KEN簡單訪問時表示，自己最擅長的進攻武器，並非如同外界所想的歐洲步，而是連兩次跨下運球過人動作，接著他也在現場指導學員包含換手運球、歐洲步跳投、胯下換手運球等個人招牌動作。

除了在三分球大賽親自上場，且幫忙募到17萬的公益基金，哈登似乎相當喜愛身材矮胖的藝人納豆，除了在表演賽期間拚命喊納豆是MVP，更在兩人組隊上籃時，眼見納豆怎麼都無法把球投進，哈登連忙用雙手爆扣彌補。

隨著表演賽落幕，哈登卻沒跟其他訪台的NBA球星一樣，親自上場展現球技，為了補償全場3千多名球迷，哈登最後狂丟T恤、毛巾與簽名球鞋回饋，甚至當場脫掉腳上的黑色球鞋丟進觀眾席，在遺憾中結束今年訪台之旅。

(中時電子報)

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