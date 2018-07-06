富商與情婦領養7歲幼女 竟是當性奴玩3P！

2018年07月06日 00:03 中時電子報 張達智

大陸寧波知名富商、紡織巨擘、立誓做「非洲NIKE」的商人史增超，表面是修建愛心小學的善心人士，真面目竟是非法收養幼女，與情婦聯手性侵才7歲小女孩的變態淫魔！

據大陸澎湃新聞報導，2008年，史增超透過情婦黃春苗（化名）上網找到一名7歲女孩王濛，在沒辦合法收養手續的情況下，史增超與黃春苗假扮夫妻「收養了王濛。

年幼的王濛並不知道她從此落入了魔爪。據《中國裁判文書網》上判決書內容，2016年9月7日王濛向寧波市公安局鄞州分局新明派出所報案，稱其自7歲起遭到史增超猥褻和強姦，持續長達數年，期間，作為史增超情婦之一的黃春苗曾數次協助史對她實施強姦。

東窗事發後，史增超出逃非洲，同年11月，另一嫌疑人黃春苗被寧波警方刑事拘留。寧波市鄞州區人民法院一審經審理認定，黃春苗因夥同他人長期對未滿14周歲幼女實施強姦及猥褻，構成強姦罪、猥褻兒童罪，依法判處有期徒刑13年。史增超目前已被公安機關發佈紅色通緝令追捕。

判決書認定，8年間，至少有3名史增超的情婦曾和王濛一起，同史發生關係。史增超另位沈姓情婦則作證指出，除了王濛以外，史曾委託她在名為「離家出走吧」的百度帖吧中尋找兩名離家出走的初中女孩，供其洩慾。

(中時電子報)