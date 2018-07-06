檢察官說法》變態露鳥俠 該當何罪？

2018年07月06日 00:02 中時電子報 張達智 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

邇來，社會發生數起恐怖情人分屍案，震驚社會！但是如果碰到另類愛慕者：例如，甲男見乙女面目姣好，體態健美，心生愛慕，展開猛烈追求，但乙女始終不為所動，甲失望之餘而惡向膽邊生，某日晚上欲跟蹤乙返家，為乙發現，甲竟持小刀脅迫乙女不許動，然後露鳥手淫，使乙女目睹，乙見狀驚叫，甲為路過民眾制伏，扭送警局，試問甲成立何罪？

桃園地檢署署檢察官葉益發表示，刑法上的強制罪是規定在刑法第304條第1項規定：「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」，本罪的行為手段限於以「強暴」或「脅迫」；如果不是施以強暴、脅迫的手段，而是以詐術、引誘等方式為之，就不成立強制罪。

本罪所稱的「強暴」，係指外在有形暴力之行使。一般是採取廣義的解釋，即指對人所為有形力的行使，惟不以直接對他人身體施用為必要，即使是對物施力而對人發生強烈影響者，只須其行為對象之人特定，亦屬本罪的強暴行為。

而且在行為的程度上，強暴行為在客觀上只須達到妨害人行使權利，或足使他人行無義務之事為已足，並不以被害人之自由完全受其壓制為必要。因此，甲男持刀脅迫乙不許動，在乙女面前露出生殖器手淫，即使乙女之自由未完全受壓制，但是，甲男以脅迫使乙女，觀看其手淫，係使乙女行無義務之事，甲男之行為仍然成立刑法上的強制罪。

然而，甲男的行為是否成立強制猥褻罪？依刑法第224條第1項規定:「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其也違反意願之方法，而為猥褻之行為者，處六個月以上五年以下有期徒刑。」

所謂的「猥褻」係指除刑法所指性交以外，足以引起或滿足人性慾之一切行為。由甲男脅迫乙女目睹其手淫，在異性面前露出自己之生殖器而手淫，固然足以引起及滿足甲男之性慾，但是，由於甲男並未對乙女有實行猥褻之積極行為，因此甲之行為，並不成立強制猥褻罪。另外，甲男之手淫行為倘已達公然之程度，亦可能構成刑法第234條 第1項之公然猥褻罪，可處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。

因此，建議民眾若不幸碰到像甲男這樣的變態，應該保持冷靜，儘快伺機逃離現場，並大聲呼救，如此除了可保護自己少受眼睛業障，又可將歹徒儘速繩之以法，豈不快哉！（台灣司法人權進步協會關心您！！！）💕

（本文由協會理事桃園地檢署署檢察官葉益發提供）

(中時電子報)