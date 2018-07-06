噁心 紮頭髮的「束髮圈」是保險套製成？

2018年07月06日 00:02 中時電子報 吳家詮

五彩繽紛的髮圈內，有可能包裹的是保險套。（取自《看看新聞》）

長頭髮的人要注意了，在台灣10元五金行常見到的中國大陸製紮頭髮的橡皮「束髮圈」，在五彩繽紛外圈下，可能是包覆保險套橡皮筋製成的，大陸有電視台實測買了四種髮圈，拆開外面包裹的纏線，果真發現橡皮圈上有疑似保險套的薄膜，讓許多女生獲知後感覺噁心。

據中國大陸上海《看看新聞》報導，有位楊姓婦人稱她在路邊買了兩包紮頭髮的橡皮筋，但用了幾天，楊女士發現黑線纏繞著的內芯竟然是用避孕套做的。

因此《看看新聞》的記者特意選購了四包價格分別是1元（人民幣，下同），兩元，三元和五元的橡皮筋。購買回來後，將這四種橡皮筋的外線拿掉，其中有兩種髮束是常見的實心橡皮筋，另外兩種髮束則內芯為薄膜狀，展開後類似保險套的一部分。另外，除了五元的橡皮筋有廠址、內容物標準等資訊外，其餘三種都只有商標名稱。

記者實測買了四種束髮圈，展開後真有類似保險套的薄膜。（圖取自《看看新聞》）

隨後，記者在某高校校園採訪了幾位女學生，當得知自己平時用的橡皮筋有可能是用保險製作的時候，大夥表示噁心，很受傷。

據指出，在大陸很多城市都出現過類似情況，有專家分析，這些類似保險套的橡皮筋可能來自於保險套生產廠家的工業「廢料」和來自國外的「洋垃圾」，也可能就是回收使用過的保險套。

不過也有市民認為，若是考慮保險套的「回收成本」，這種橡皮筋絕不可能是「使用過的」。

那麼這種橡皮筋是否真的是使用過的避孕套製成？官方的說法是，關於橡皮筋材料的真正來源還需進一步鑒定。

(中時電子報)