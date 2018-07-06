背後有原因！台大教授竟鼓勵孩子：不一定要念大學

背後有原因！台大教授竟鼓勵孩子：不一定要念大學。圖為大學畢業生。（資料照 郭韋綺攝）

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中時電子報
台大電機系教授葉丙成。（資料照 黃韋博攝）

「大學的價值，是否有讓社會感受到？」台大電機系教授葉丙成表示，台灣很多家長逼孩子考取排名好的大學，導致很多孩子是「為了念大學而念大學」，而不是為了想學東西而念大學。在這種心態之下，大學4年只學會「應付」，畢業後到職場，才發現專業基礎差到爆，須重新在職場探索才找到自己想走的路。因此，他認為「18歲不見得一定要念大學」，知道自己缺什麼，再去念大學。

葉丙成在臉書發表個人看法，他表示「過去十幾年來，全球都在瘋狂追求大學排名競爭。但台灣似乎沒有足夠資源繼續跟全球玩這種排名遊戲，是到了該思考「大學的價值不在於這些排名，那會是什麼？」的時候

據《聯合報》報導，葉丙成認為台灣很多家長其實在無意識之下，將孩子變成「無動力世代」，意指很多孩子其實不是為了想學東西而念大學，而是為了應付來自家長的期待與要求，一有這種學習心態，為了拿到文憑，大學4年只學會「應付」，而沒有真正把握利用到大學的學習資源，直到畢業後進了職場，才發現自身能力差到爆，才開始重新花時間探索「自己想走的路」。

葉丙成認為，與其讓孩子虛渡大學4年的光陰，不如讓孩子在高中前先探索，或是高中畢業先去工作。葉丙成說，他也常鼓勵自己的孩子，「18歲不見得一定要念大學，先去工作兩年，知道自己缺什麼，或是想學什麼，再去念大學」。他認為只要是「為了學習而進大學」，即使不是進排名頂尖的大學，還是可能得到遠大於在頂大「應付」4年的收穫。

葉丙成也另外在臉書上提出看法，他認為搶頂尖學生的考招制度，也是讓孩子沒時間探索興趣的原因之一，台灣社會要重新翻轉對於「大學排名制」的看法，教育不該只是讓孩子去搶排名好的大學。其他國家已經開始有很多學者反思大學排名的真諦，葉丙成認為，「終有一天，排名遊戲會改變、消失」台灣的高教也必須提早找出有別於排名的價值，而他作為台大的一份子，更要思考如何堅守工作職責，進一步引領社會改變價值觀，才能讓台灣社會覺得「有台大真好」，創造更多的價值。

(中時電子報)

台灣社會要重新翻轉對於「大學排名制」的看法。（圖/翻攝自葉丙成 臉書）

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