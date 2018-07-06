楊麗菁淚崩哭求恐怖情人放過她 命理師說唯一解只有…

2018年07月06日 00:02 中時電子報 吳玫穎 /台北報導 /台北報導

命理師江嘉葉。(江嘉葉提供)

49歲武打女星楊麗菁今年1月與萬華市議員參選人龔偉綸交往，然而相戀不到半年，感情就變了調，男方更因不滿楊麗菁提分手，化身恐怖情人，不僅跟蹤騷擾，還恐嚇要潑酸、斷腳與公開親密影片，令楊麗菁日前落淚召開記者會，哭求龔先生能放過她。知名命理師江嘉葉則分析兩人前世今生，稱楊麗菁與龔男上輩子相欠債，這世龔男沒討完，下輩子也會糾纏在一起。

江嘉葉表示楊麗菁個性樂觀活潑、與人和善，待人親切好相處；眼神銳利明亮，凡事靠自己努力取得，有智慧，能分析事理；顴骨高聳有力，自制力強，努力上進，有成就的格局；雖鼻高，自我主見強，但鼻頭柔軟，仍能接受別人意見，和氣相處。

「感情宮位可就辛苦了。」江嘉葉說楊麗菁雖然個性堅強，但因唇形寬闊有力，遇人不淑格局，加上下巴圓潤有氣，財庫不錯，但心地柔軟，金錢容易因此損失。婚姻宮有缺，帶煞氣，美滿婚姻不易得之。

另外，江嘉葉也透露楊麗菁與龔男上一世也是情侶關係，兩人同居沒結婚，男方待女一片真誠，但女方外貌出眾，時常在外招蜂引蝶，男方雖不滿又無可奈何，因為凡事都要靠女方生活，也時常被女方羞辱，男的雖然隱忍，但長久下來累積的不滿帶到今世來討債。

江嘉葉直指因為楊麗菁前世招蜂引蝶的陰影，讓龔男這一世也無意識地相當害怕，所以才會對她嚴格管束、想控制她。至於要怎麼化解這些業呢？江嘉葉勸楊麗菁應行善布施做功德，求神佛幫忙化解，否則「男的就是來討債，若沒討完，這輩子會一直糾纏，不然下輩子也會糾纏再一起」。

(中時電子報)