美妝裝可愛！碧麗妃與瑞典藝術家聯名

碧麗妃恬蜜花漾LL聯名亮亮霜限量藍，600元。（碧麗妃提供）

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碧麗妃恬蜜花漾LL聯名亮亮霜限量粉，600元。（碧麗妃提供）
碧麗妃恬蜜花漾LL聯名亮亮霜限量黃，600元。（碧麗妃提供）
碧麗妃恬蜜花漾LL聯名晶透粉餅限量10g，1650元。（碧麗妃提供）

隨著生活充斥壓力，現代人與寵物的關係更加緊密，資生堂碧麗妃與瑞典人氣陶藝家LISA LARSON聯名，將迷人的療癒系動物插畫，描繪於粉彩盒，擄獲美妝迷的心。

碧麗妃與LISA LARSON限量聯名新品，有「恬蜜花漾LL聯名亮亮霜」、「恬蜜花漾LL聯名晶透粉餅」，以印有個性派動物的療癒圖案，讓上妝變得更紓壓，讓人忍不住想一直拿出來用。亮亮霜，透過不同色彩，簡單點綴局部肌膚，可自由運用於眼周、臉頰、嘴部各處，提亮整體妝容，粉色創造臉頰、雙脣粉嫩氣色；黃色富含閃耀細粉，使用於眼下及顴骨，五官更顯立體；藍色輕點眼皮、鼻樑打亮，妝容持久自然。其內添加「輕柔聚焦配方」，即便反覆疊搽，也能使色彩彷彿融入肌膚般，顯現透亮細緻光澤。

恬蜜花漾LL聯名晶透粉餅，可以加強肌膚透明感的美白粉餅，添加m-傳明酸及多重美肌粉末，運用光線反射擴散，均勻修飾凹凸不平的肌理，打造明亮光滑的透亮美肌，實現宛如裸肌般的自然光澤，這款晶透粉餅並具有不脫妝效能，在肌膚表面形成一層潤澤薄膜，維持肌膚保濕度的同時，就算出汗也不易結塊，隨時都能綻現彷彿剛上妝般的清透美麗。

(中時 )

對向大車對你猛按喇叭時不要不信…

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