小而致命！美B61-12核彈2020裝備部隊

2018年07月06日 00:37 中時電子報 何宜玲

美國空軍和能源部國家核安全局(NNSA)日前合作完成，以B-2轟炸機搭載超小型智慧核重力飛彈B61-12的首次飛行試驗。這可以說是B61-12核子飛彈完成了一項重要里程碑。俄國軍事專家指出，B61-12核彈與其他飛彈不同的是，這枚核彈更小、移動性更好，同時也更加智能！

根據美國國家核安全局日前發布的官方新聞稿指出，B61-12核彈已經成功完成2次試飛。美國空軍B-2幽靈戰略轟炸機上月9日，在加州愛德華茲空軍基地(Edwards Air Force Base)使用B61-12核子飛彈進行測試。

The US Air Force completed two more tests of the B61-12 gravity nuclear bomb by dropping a dud (or "non-nuclear test assembly") fB-2 Spirit stealth bomber @ Tonopah Test Range Nevada June 9, as part of the multi-billion dollar project Introduced in 1968 https://t.co/NU7cYhKJXF pic.twitter.com/nFhQL4gmgt — Chicca Doro DuBois 🕊 🕊Victoria🕊 (@ChiccaDoro2018) July 2, 2018

"Pentagon Test Drops B61-12 Tactical Nuclear Weapon “Dud” From B-2 Stealth Bomber Over Nevada | Global Research" https://t.co/XwngP9bms6 pic.twitter.com/FMepk4BzMw — Disruptive Signal (@disruptivesigna) July 3, 2018

The first nuclear bombs (B61-12 class) are expected to come into service with U.S. Air Force in 2020. These munitions will be carried on the B-2 Spirit, B-21 Raider and on the F-35 fighter.

Will America’s new nuclear bomb lead to an arms race? https://t.co/fxDkZjYNku — Tarot of Death (@TarotofDeath) July 5, 2018

測試結果指出，B61-12飛彈的設計符合系統要求。並且，B6-12延長使用壽命的計畫也將持續進行，以滿足國家安全的需求。

《俄羅斯衛星網》(The Sputinik News)報導則説，美國空軍一旦部署B61-12核子飛彈以後，將取代歐洲和土耳其基地現有的B61型號炸彈。

B61-12核重力飛彈與F-35戰機相容，預計會在2020年裝備部隊，正式取代美國現有的B61型號炸彈。未來，它將掛載於B-2幽靈轟炸機和B-21戰略轟炸機，執行攻擊任務。

美國國會預算辦公室估計，華盛頓政府將在未來30年投入250億美元的資金，讓戰略核武力量更加現代化。

(中時電子報)