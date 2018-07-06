小而致命！美B61-12核彈2020裝備部隊

B61-12核子飛彈首次試驗成功，完成了一項重要里程碑。(圖/推特)

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中時電子報

美國空軍和能源部國家核安全局(NNSA)日前合作完成，以B-2轟炸機搭載超小型智慧核重力飛彈B61-12的首次飛行試驗。這可以說是B61-12核子飛彈完成了一項重要里程碑。俄國軍事專家指出，B61-12核彈與其他飛彈不同的是，這枚核彈更小、移動性更好，同時也更加智能！

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根據美國國家核安全局日前發布的官方新聞稿指出，B61-12核彈已經成功完成2次試飛。美國空軍B-2幽靈戰略轟炸機上月9日，在加州愛德華茲空軍基地(Edwards Air Force Base)使用B61-12核子飛彈進行測試。

測試結果指出，B61-12飛彈的設計符合系統要求。並且，B6-12延長使用壽命的計畫也將持續進行，以滿足國家安全的需求。

《俄羅斯衛星網》(The Sputinik News)報導則説，美國空軍一旦部署B61-12核子飛彈以後，將取代歐洲和土耳其基地現有的B61型號炸彈。

B61-12核重力飛彈與F-35戰機相容，預計會在2020年裝備部隊，正式取代美國現有的B61型號炸彈。未來，它將掛載於B-2幽靈轟炸機和B-21戰略轟炸機，執行攻擊任務。

美國國會預算辦公室估計，華盛頓政府將在未來30年投入250億美元的資金，讓戰略核武力量更加現代化。

(中時電子報)

文章來源：US's New Nuclear Gravity Bomb Successfully Tested by B-2 Bomber - Pentagon

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