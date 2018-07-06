精品美妝TOM FORD落腳台中 用太空科技為靈感打造店面

精品美妝TOM FORD第三櫃點落腳台中新光三越中港店。（TOM FORD提供）

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高級訂製服設計師品牌TOM FORD第三櫃點落腳台中新光三越中港店，TOM FORD在台灣的每一間店都採用不同的概念打造而成；而TOM FORD台中新光三越店則是採用了TOM FORD倫敦科芬園的概念所打造。

以未來的太空科技為靈感，整體店面由絕美的白色大理石配色切砌而成，與店體裝潢密合為一的超大螢幕將輪播著TOM FORD性感魔幻且扣人心弦的強烈視覺影片。 TOM FORD認為，真正的奢華就是獨一無二。截然不同的體驗，與他人無可比擬的頂級享受，讓消費跨越了單純購買與銀貨兩訖的行為，而是渾然一體的奢華服務；每一次造訪，都必須是一次自身品味的驗證。

TOM FORD的唇膏一直是許多女人心中的夢幻逸品，TOM FORD 設計師唇膏 #88 HIRO是2018年傳奇色號，原先只出現在迷你唇膏BOYS & GIRLS系列，因為全球熱銷千萬業績而被設計師親自欽點成為常賣色。帶有暖調的夕陽橘閃動的細緻高貴的金屬金色光點，被國外湯迷暱稱為「日落大道色」，不挑膚色卻又超顯白，一擦肌膚視覺立刻白三階的神奇效果讓許多女人趨之若鶩。

台灣銷售NO.1 的TOM FORD 設計師唇膏 #04 INDIAN ROSE晨曦玫瑰色，擁有優雅可親的玫瑰色調，擺脫了前幾年乾燥玫瑰色的厭世感，展現從容、生意盎然的氣質，讓妳展現新鮮生動的雙唇，毫不刻意卻氣質出眾，是最經典百搭的色選。

在全球掀起一股珍藏旋風的「高級訂製四格眼盤」，一定要擁有的就是「#04 HONEYMOON」 ── 它是全球TOM FORD迷必搶購的眼影色選，在台灣創下首賣兩周瞬間斷貨的驚人紀錄。其他TOM FORD迷必蒐色還包含了「#01 GOLDEN MINK」、「#20 DISCO DUST」、「#03 NUDE DIP」。

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