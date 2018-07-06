歡慶父親節 床寢TENDAYS祭出專屬優惠

TENDAYS柔織紓壓床(標準單人20CM)，原價3萬4000元、特價2萬5800元，加贈同款紓壓枕一顆(每櫃限量5組)。（TENDAYS提供）

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TENDAYS穿梭涼感萬用墊，原價1萬6800元、特價1萬1999元(限量5組)。（TENDAYS提供）
TENDAYS減壓腰墊、坐墊，第1件8折、任選2件75折。（TENDAYS提供）
TENDAYS慕夏高支撐護脊床(標準單人10CM)，原價3萬9800元、特價2萬6800元，加贈同款紓壓枕一顆。（TENDAYS提供）

健康睡眠領導品牌TENDAYS歡慶父親節，7月12日至8月12日舉辦精選商品限量特惠，依各百貨活動時間推出首5日滿萬送千，消費滿萬元即贈送商品抵用券1000元。

慕夏護脊標準單人床原價39800元，特價26800元加贈紓壓枕一顆、柔織紓壓標準單人床原價34000元、特價25800元加贈紓壓枕一顆、穿梭涼感萬用墊原價16800元，特價11900元，為體貼老爸的辛勞，能支撐腰脊貼合臀部的減壓腰墊及坐墊系列也有優惠，活動期間第1件8折、任選2件75折。

TENDAYS協理林文星表示，選購床墊和枕頭時，除了試躺的舒適度外，建議採用精準睡眠M.M.T.醫學測試，才能精確判斷所需床墊的軟硬度，以及適合頸椎高度與弧度的枕型，量身配製出專屬個人的健康床枕，TENDAYS特別於台北SOGO、台中大遠百及台南新光三越等百貨專櫃，舉辦「型男老爸最高桿」高爾夫趣味推桿賽，報名參加即可獲得500元商品抵用券，優勝者最高可獲得3,000元商品抵用券，名額有限額滿即止，歡迎親子組隊報名，活動詳請可洽詢百貨專櫃或服務專線0800-777-955。

(中時 )

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