世足》給卡瓦尼一座雕像 烏拉圭兩大前鋒是同鄉

2018年07月06日 03:22 中時 陳志祥

烏拉圭前鋒卡瓦尼傳出腳傷恐怕缺席6日對決法國的戰場，隊友蘇瓦雷斯出面喊話，他與300萬烏拉圭人等他回來！患難見真情，其實蘇瓦雷斯與卡瓦尼來自同一城鎮的社區，相隔3周出生，在鄉親眼中都是喜歡踢足球的孩子。

目前在烏拉圭的薩爾托（Salto）街頭的某家商店廣告，貼出蘇瓦雷斯與卡瓦尼2大球星的童年照片，球迷可以立即識別出來，蘇的露齒笑容，還有卡瓦尼頭髮剪裁的特徵，兩人有相似處、也有不同點，基本上都是謙遜的小孩。

卡瓦尼和蘇亞雷斯來自不同的家庭背景，加上成長際遇不一樣，使得他們朝向不同性格發展、尤其足球專業球風的養成，於是在強烈求勝的意志下，他們的風格是互異卻也能互補不足。

卡瓦尼和蘇亞雷斯的父親曾在薩爾托踢過足球，卡的父親是前鋒、蘇的父親是頑強後衛。少時的卡瓦尼是個害羞的小孩，他喜歡大自然，曾經飼養不少鳥類，也因為父親與教練的栽培，讓卡瓦尼一直承襲父親擔任前鋒的角色。

而蘇瓦雷斯因舉家搬到首都，父母親每天為了糊口而忙碌，後來雙親離婚，父親離家、媽媽當起清潔工，甚至負責打掃麥當勞的女生廁所，此時生活坎坷使得他對自己的人生產生很大的挫折感。

蘇瓦雷斯一度想要放棄踢球，但是有2個人拯救了他的足球生命，一是球隊的主管堅持提供蘇瓦雷斯踢球的機會，並且接濟他的生活；另一位是蘇瓦雷斯的女友、現為他的妻子，鼓勵他往足球路上奮勇前進。

這2位足球英雄都是薩爾托的驕傲，當地已有1座蘇瓦雷斯的雕像，而當地居民也要為卡瓦尼塑造雕像，因為卡瓦尼與薩爾托的關係更為密切，幾乎每年會回來家鄉籌辦慈善比賽，並與同伴敘舊。

如果烏拉圭在今年俄羅斯世足賽踢出亮麗佳績後，產出2名具有高知名度功臣的薩爾托將會再一次浮上檯面，這個位於烏拉圭西北部、10萬人口的農業城鎮已經出現過多位球星，實在令人難以置信。

現在對於薩爾託的孩子們來說，2位球員都有讓人滿懷贏球希望的實力，薩爾托的每個人正在密切關注兩位球星如何在世足賽發揮強大戰力。

(中時 )