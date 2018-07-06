仍悶熱 中南部7縣市大雨特報！「瑪莉亞」颱下週二影響台

輕颱「瑪莉亞」預估週日（8日）變強颱，下週二、三將影響台灣。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

時序進入夏天，也是颱風的好發季節！今（6日）受鋒面影響，氣象局今早針對彰化縣到屏東等7縣市發布大雨特報，大台北地區與宜蘭出現午後雷陣雨機率大！不下雨時仍悶熱！至於輕颱「瑪莉亞」預估週日（8日）變強颱，下週二、三將影響台灣。

氣象局今（7日）早針對彰化縣到屏東等7縣市發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天西南風逐漸減弱，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間北部地區亦有局部短暫陣雨。

溫度方面，今天北部、中部、東部地區高溫32至34度，南部地區高溫30、31度，外島地區高溫則為31、32度。不下雨時仍偏熱，紫外線指數也偏高，外出需注意好防曬並適時補充水分。

另今日台灣東南部（含綠島、蘭嶼）、中部以北及澎湖、金門、馬祖沿海易有8至9級強陣風，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日高屏空品區及馬祖為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖、金門為「良好」等級。

值得注意的是，輕颱「瑪莉亞」目前台灣東南方的太平洋上向西北前進，由於海上水氣不少，預估周日發展為強颱。如行經路線不變，最快下周二（10日）、周三（11日）影響台灣，直接登陸的機會或許不高，然要小心外圍環流所帶來的豪雨或大雨。

(中時電子報)

溫度方面，今（7日）北部、中部、東部地區高溫32至34度。（圖取自氣象局網頁）

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