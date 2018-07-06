泰國普吉島一天3起船難！估49人失蹤 初查無台灣團

2018年07月06日 06:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球人喜愛的度假盛地－泰國普吉島昨（6日）傍晚因海象惡劣，陸續傳出潛水船沈沒意外，已知有97人落海，救難人員陸續救起約70人，另一艘30餘人的快艇也在附近海域翻覆，至今總共仍有約49人未尋獲，初步查證並無台灣旅行團，然是否有散客仍在查。

全球人喜愛的度假盛地－泰國普吉島。（達志影像／shutterstock提供）

綜合媒體報導，普吉島海域發生一天內發生3起船隻意外事件，一艘名為「鳳凰號」潛水船連同船長共有97人，於昨日下午5時45分沉沒在外海，所幸其中70人被附近漁船和海軍救起。

另起船難是載有30餘人的快艇，因天候不佳，於下午翻覆於普吉島海域，還有一起船難事件，2名俄羅斯人騎水上摩托車失蹤，後來被尋獲。

初估3起船難共有138人落海，其中89人被救起，仍有49人失蹤，救難人員仍持續搜救中。據《曼谷郵報》的報導，獲救的遊客來自台灣、中國大陸以及俄羅斯，救援行動還在進行當中。

另據中華民國駐泰國經濟文化辦事處表示，經洽泰國警方和普吉台商聯誼會，回覆目前查無台灣旅客。然時序暑假，普吉島也是國人喜愛的海外觀光勝地，是否有自由行的散客仍需查證。

(中時電子報)