7月6日三報頭版要聞

2018年07月06日 07:17 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

中央研究院第32屆新任院士名單5日晚間揭曉，共有21人當選院士，其中數理科學組、工程科學組、人文及社會科學組各選出5名院士，生命科學組的新科院士則有6名，全非足額錄取；中研院院長廖俊智表示，院士的數量不代表人才多寡，院方會努力注入新血，挖掘並延攬更多青年優秀學術人員。

史詩級陸美貿易戰今天開打！雙方首波攻勢規模高達680億美元（台幣2.1兆），並可能迅速向5000億美元（台幣15.4兆）升級。對全球股匯市預料會造成嚴重衝擊。大陸商務部強調一旦美國對陸價值340億美元產品加徵關稅正式生效，大陸將立即反擊，「不會對美國霸凌主義低頭」。

從新創基金會，到笑稱「馬哈地92歲，我才68歲」的馬英九，無疑正替自己製造拔劍再起的熱帶氣旋。只是，執政8年政績平庸，讓黨分崩離析、輸到脫褲的他，有可能成為台版馬哈地嗎？如果他真把眼前由黑翻紅的人氣，誤解成人民期待他再當一次總統，恐會是場親痛仇快的誤會。

◎工商時報

中美貿易戰6日起正式進入彼此加徵報復性關稅的肉搏戰，中央銀行也罕見主動於5日發布新聞稿，強調「目前美中貿易摩擦對台灣經濟的影響有限，央行將持續關注後續發展並妥適因應」。

蘋果今年度將一口氣推出3款新iPhone手機，市場評估將從第三季啟動零組件的拉貨潮。而非蘋陣營則是搶在蘋果大軍來襲前卡位，因此來自大陸品牌手機的訂單，也成為6月相關供應鏈營運的成長動能。

從6月底到本月初，三件與我國能源發展政策攸關的重大事件，為蔡英文總統「2025非核家園」的政策目標，敲下了一記警鐘。從行政院賴清德院長在6月29日表示，台灣的電「不是不夠用，而是剩不夠多」開始，而必須在2025年達到能源占比50％的天然氣，中油預定在桃園觀塘工業專用港興建的第三天然氣接收站，環境影響差異評估也在7月3日遭到環評會議予以「不通過」退回；此外，台電已經在7月4日將核四第一批的燃料棒運離廠區、送回美國，等於為我國的核能發展正式劃下句點。

◎旺報

美國自美東時間6日零時起對總值約340億美元的中國產品課徵25%關稅，中國也將同步對同額美國商品加徵相同稅率關稅，在中美相互加徵關稅生效前夕，大陸商務部披露了一組數據顯示，美方首波關稅清單中其實有高達200億美元產品是外資企業生產，商務部強調「美國是在向全世界開火，也是在向自己開火」。

中美關稅戰進行倒數計時，一旦兩方真的開戰，不僅中美各自要承擔後果，全球各主要經濟體恐怕也無一可以倖免，尤其是對全球供應鏈融入越深、參與程度越高者，屆時受到影響將越深。

中美關稅戰箭在弦上，一旦兩國各自祭出高關稅，多位專家指出，從美國禁止華為進入美國市場，到大陸福州中級法院判決美光應暫停在大陸銷售DRAM產品來看，這一次的中美貿易爭端將使中美科技企業成為受害者，尤甚是對大陸聯結日趨緊密的美國半導體業者，這些即將落地的關稅有可能打斷他們與大陸市場的布局，川普的貿易保護主義讓他們未蒙其利，先受其害。

(中時電子報)