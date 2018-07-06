算命算到「真命天子」！嫩女命理師倒追老里長 判婚姻無效

嫩女命理師倒追老里長，欠缺2名見證人，被判婚姻無效。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

台北市一名陳姓妙齡女命理師，4年前替台北市61歲陳姓里長算紫薇斗數時，驚覺喪妻的陳姓男子是她命中注定的「真命天子」，不顧家人反對，倒追8個月逆襲成功，與陳男結為連理，陳男3個子女不認後媽，在陳過世後提告請求確認婚姻無效，台北地院判婚姻無效。

據判決書，2014年時陳女24歲，而陳男連任5屆里長，有過2段婚姻，育有2女1子。算命時陳男已喪偶，陳女看老里長命盤，發現對方是「60年難得一見的有緣人」，陳女倒追成功，2人交往進而結婚，但雙方年齡差距37歲，陳母極力反對，不惜怒告陳男妨害自由，還提議要給里長2000萬元「分手費」，仍阻止不了這對「忘年戀」修成正果。

陳男在婚後隔年過世，陳女3名比她年紀還大的「子女」不認後媽，提告請求確認婚姻無效。子女指出，婚約書上雖有姑姑(陳男胞妹)、鄰長2名見證人用印，但2人事後皆否認蓋用印，聲稱根本不知情里長與陳女結婚，不符民法結婚條件，既然姑姑及鄰長否認見證，陳女與里長的婚姻應屬無效。

陳女表示，2名見證人均到家中見證結婚真義，並在婚約書上用印，還說丈夫胞妹非常厭惡她，才串通鄰長做不實證述。法官傳喚2名見證人出庭，陳男胞妹說當時看到新聞報導「不倫戀」，已經「一肚子火」，直到哥哥與他的子女爆發財產糾紛，才知道自己變「見證人」，鄰長也否認自己用印。

台北地院法官審理認為，里長與陳女結婚欠缺二人以上證人見證，自屬欠缺結婚之形式要件，依民法988條第1款規定，陳女與里長婚姻無效，里長3名子女勝訴。

(中時電子報)

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