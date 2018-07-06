東京地鐵沙林毒氣案 主謀麻原今執行死刑

2018年07月06日 08:23 中時 黃菁菁 、 楊幼蘭

日本法務省6日上午下令，針對地下鐵沙林毒氣事件等恐攻的主謀，奧姆真理教教祖麻原彰晃(本名松本智津夫)，在東京拘留所執行死刑。2006年9月死刑定讞至今已歷經11年又9個月。

據日本放送協會（NHK）快報報導，奧姆真理教於1989年犯下律師滅門血案，1994至95年策劃執行松本沙林及地下鐵沙林事件等一連串事件，共造成29人死亡、6500人受害，一度造成日本社會的恐慌，麻原及信徒等13人被判死刑定讞。這13名死囚當中，麻原是第一個伏法的。

今年63歲的麻原彰晃於1995年5月被逮捕，在審判中被認定為多起事件的主謀，被以殺人和殺人未遂等罪名起訴，於2006年9月死刑定讞後，但其後遲遲未執行死刑。麻原被逮捕至今已在獄中度過23年，直至今天執行死刑已歷經11年又9個月。

麻原1955年熊本縣出生，1984年時創設奧姆真理教的前身「奧姆神仙會」，以瑜珈修行和超能力吸收信眾。 麻原和其信徒們曾於1990年出馬競選眾議院議員，但都沒能當選。

奧姆真理教要求信徒退會或布施都要繳交高額的奉獻金，因此引起不少糾紛，1995年發生的地下鐵沙林事件更震驚了國際社會。地下鐵沙林事件發生後，日本警視廳強制搜查山梨縣上九一色村的該教團設施，並將麻原逮捕到案。

麻原除了地下鐵沙林事件外，還因涉及律師全家滅門血案、松本沙林事件等被起訴，在13個事件中被判殺人罪。麻原在東京地方法院的公審中一再主張無罪，但2004年仍被判死刑。東京高等法院2006年也判定死刑，最後最高法院判死刑定讞。

有關奧姆真理教牽涉的一連串事件的刑事訴審判，直到2018年1月才審理終結。法務省今年3月將收監在東京拘留所的13名死刑犯當中，包括麻原在內的7人移送到其他的拘留所，當時就傳出，離麻原等人被執行死刑的時間不遠了。

法院省6日同時將包括麻原在內的7名原奧姆真理教的幹部一齊執行死刑。麻原被執行死刑形同為平成最大的恐怖攻擊事件劃上一個句點。

(中時 )