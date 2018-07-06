小英終結核四　趙少康質疑備用方案在哪？

總統蔡英文。（本報系資料照）

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中時電子報
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台電4日凌晨摸黑將首批核四廠的80束燃料棒運往基隆港西19碼頭，並將裝有燃料棒的貨櫃吊掛至貨櫃輪上，形同宣告核四確定走入歷史。資深媒體人趙少康表示，「2025非核家園」是美麗願景，但是總統蔡英文有準備任何備用方案嗎？蔡英文敢拍胸脯保證不會缺電嗎？

趙少康於《蘋果日報》論壇撰文指出，要不要核電是台灣幾十年來一直爭論不休的問題。的確，核電便宜、供電穩定，適合做基載電力。但是輻射外洩的風險和核廢料難題，都讓很多人反核，尤其日本福島核災事件之後，更讓台灣人反核聲浪達到高峰，逼得前總統馬英九封存核四廠。

然而，小英執政後，空汙問題成為民進黨的燙手山芋，且日本又重新啟動核電，再加上最近數個民調顯示人民在核四議題上有反轉的趨勢，這逼得小英趕緊把燃料棒送回美國。小英把核四的燃料棒送走，某種程度是以一種「背水一戰」的態度表示絕不重啟核四，核一核二核三廠將在2025 年全部除役，完成「2025非核家園」的目標，要以天然氣、燃煤、燃油和綠能做為台灣的發電方式。

很少人會反對非核家園，但如果代價是電費大漲和供電不穩，人民要如何支持？而且小英的備用方案在哪裡？綠電跟天然氣的發電有其風險和困難，連德國都花十二年才讓綠電達標，但代價是漲了八倍的電費！小英想要完成「2025非核家園」的美麗夢想，若綠電真的無法達標，請問該怎麼辦？

趙少康提醒小英的任何決定攸關2300萬人命運及前途，「必須穩紮穩打，不可冒任何風險」。

(中時電子報)

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