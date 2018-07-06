台灣高教體系「四大皆空」 柯志恩：誰願再寫政治摧殘劇本？

為了一個管中閔，民進黨短短幾個月賠掉了兩個教育部長 (圖／本報系資料照)

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中時電子報

教育部長懸缺已久，國民黨立委柯志恩對此指出，教育部長難產迄今，顯然政院發言人徐國勇說「快找到了」其實是塘塞之語。她質問，誰願意步上潘文忠及吳茂昆的後塵，讓自己在這一場「拔管」歹戲中，繼續擔任跑龍套的丑角，再寫政治摧殘教育的劇本？

柯志恩昨（5）日在臉書分享近來網路轉傳「台灣高教體系的四大皆空」的一則笑話，內容是「有的學校沒校長，有的學校沒宿舍，有的學校沒教授，有的學校沒學生。教育部表示：這算什麼？我們連部長都沒有呢！」

她表示，教育部長難產迄昨日已38天，顯然徐國勇說「快找到了」，其實是塘塞之語，蔡政府若拖到下會期開議才要慎重思考找人，可能要創下百日無部長的「金氏紀錄」。

柯志恩說，因為凡愛惜羽毛、才學俱佳者，誰願意步上潘文忠及吳茂昆的後塵，讓自己在這一場「拔管」歹戲中，繼續擔任跑龍套的丑角，再寫政治摧殘教育的劇本？

對於美國在台協會（AIT）處長梅健華離台前夕接受蔡總統贈送勳章，說「最近台大校長這邊有開缺，也許我可以試試」，現場一片笑聲，包括蔡總統。柯志恩表示，看到這則新聞，很想跟梅建華說台大不是沒有校長，而是無法上任；但令她更訝異的是，蔡總統居然還笑得出來？莫非以笑容掩飾心中的難堪，還是她真的一點感覺也沒有？

柯志恩最後連提四大問，「無理粗暴狠拔管，台大何辜？賴神大談台獨說，果農何辜？文大淪選舉箭靶，學生何辜？蔡政府治國無能，人民最無辜？！」

(中時電子報)

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