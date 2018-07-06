2018上半年暢銷書大公開！推理懸疑是主流 前陣子來台的他奪第1

2018年07月06日 08:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

書是在別人思想的幫助下，建立自己的思想。—魯巴金。從該國人閱讀的書籍也可透視這國趨勢與文化！動蕩不安的2018年已經過了一半，來看看今年上半年，台灣人喜愛閱讀哪些書籍呢？想不到台灣人頗愛「用腦」，推理懸疑是主流，前陣子來台宣傳新書《起源》的法國作家丹布朗則奪下上半年度暢銷排行榜冠軍。

《起源》是繼《達文西密碼》、《天使與魔鬼》之後，被譽為丹布朗迄今最高明最具娛樂性的小說。（美聯社）

誠品書店公佈2018上半年暢銷小說Top 10，並推出「2018 Summer Reading」主題展—小說調研所，擠進榜單的書籍都話題十足！2018上半年暢銷小說Top 10中，燒腦懸疑推理是讀者最喜愛的小說類型之一。

5月出版便奪下今年上半年小說暢銷冠軍的《起源》，是繼《達文西密碼》、《天使與魔鬼》之後，被譽為丹布朗迄今最高明最具娛樂性的小說，出版後橫掃美國《紐約時報》、英國《泰晤士報》等暢銷書榜冠軍；全球銷量3千萬冊的《外科醫生》譯成40國語言，作者泰絲格里森被譽為「醫學懸疑天后」，作品更獲「恐怖小說之王」史蒂芬．金高度肯定！

《。其中《蜜蜂與遠雷》作者史無前例獲日本直木賞及本屋大賞雙料冠軍，知名導演吳念真也盛讚「寫作手法非常聰明，一打開就不想放下！」這本書也因題材特別，網友特地於YouTube集結書中音樂，推薦讀者邊讀邊欣賞

諾貝爾文學獎大師馬奎斯最膾炙人口的代表作《百年孤寂》擠進第十名，聶魯達盛讚此書是繼《唐吉訶德》後最偉大的西班牙文作品，蔣勳、謝哲青等10位名家也都推薦非讀不可。高居排行榜第五的《在咖啡冷掉之前》及《在謊言拆穿之前》，讓許多讀者揪心落淚。

參展小說之一的《摺紙動物園》內容真摯動人，出版社編輯、書店店員和採購人員竟然感動到邊介紹邊落淚，該書也是第一部同時獲得雨果獎、星雲獎與世界奇幻獎三項大獎的作品。

沒上榜卻精彩的小說也不少，除了《摺紙動物園》，韓國去年最暢銷的小說之一《82年生的金智英》探討社會對女性的不公與偏見，不少女性藝人如「少女時代」的秀英都推薦這本書，表示自己感受到了真實的存在感。

此外，誠品書店自今年1月起推出「月讀一冊」運動廣受歡迎，為鼓勵讀者讀好書，特別回饋會員每月一本購書77折優惠，還有以藝術家作品精美設計的「紙上策展—月讀書籤」陪您讀好書。本次書籤精選林明弘於巴黎展出的重要創作，讓登上國際的台灣藝術陪讀者讀好書！

(中時電子報)

誠品書店「月讀一冊」運動第三季書籤，精選藝術家林明弘於巴黎展出的重要創作，讓登上國際的台灣藝術陪讀者讀好書！（誠品提供）