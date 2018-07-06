獨〉東京米其林鐵板燒「石垣吉田」台北開分店啦

2018年07月06日 08:31 工商 姚舜

台北再增米其林星級餐廳，而且是鐵板燒！為傳遞非凡用餐體驗，開在文華精品5樓的〈但馬家鐵板燒〉力邀連續3年在〈東京米其林指南〉得到一星的〈石垣吉田〉鐵板燒餐廳主廚吉田純一來台北開分店，並由吉田純一派宮澤知敬擔任總料理長，率領日籍菁英廚師團隊駐店司廚設計全新菜單，如今食材採購、教育訓練、菜餚呈現等「萬事俱備」，以店中店型式開在〈但馬家鐵板燒〉內的〈石垣吉田〉在台分店，僅有10個客席座位，將自本月11日起以接受食饕訂位，成為台北最新的米其林星級餐廳，也是台北第一家米其林星級鐵板燒。

石垣吉田代表作『脆烤極品牛排』先低溫烹調，再以備長炭將表層烤至微焦酥脆。（圖／文華精品）

值得食饕注意的是，打造高雄晶英國際行館的御盟集集團繼將世界第一個摘星鐵板燒日本〈Ukai-tei〉引進高雄開海外首家分店後，御盟並又與東京高尾UKAI總公司簽約，雙方將與微風集團合作，在台北微風南山開設〈〈Ukai-tei〉，新餐廳預計今年第4季登場。換言之，台北宛如日本米其林星級鐵板燒「新戰場」，為問鼎「市場之最」龍頭寶座，激烈競爭勢所難免。

吉田純一曾先後在東京頂級酒店康來德酒店(Conrad Hotel)鐵板燒餐廳與東京麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton Hotel)的鐵板燒餐廳擔任主廚與料理長，2013年他在東京以自己的名字與最愛的石垣和牛為名，創立了〈石垣吉田〉鐵板燒餐廳，兩年後即在〈東京米其林指南〉中摘星，自2015年起已連續3年得到1星。

在〈石垣吉田〉鐵板燒可以嘗到鵝肝入饌的菜餚。（圖／文華精品）

為了「攻頂」，日本鐵板燒料理界過去20年掀起了翻天覆地的革命性變化，高檔鐵板燒餐廳為滿足「貴客」挑剔味蕾並傳遞非凡用餐體驗不斷「進化」，除食材用料頂級珍稀，並結合和食、義法料理與鐵板料理在菜單上共陳，同時鐵板檯亦早已蛻變為一「與食客零距離的開放式廚房」，由鐵板師傅在客人眼前上演精彩廚藝秀，以各種工具表演「特技」。

〈石垣吉田〉鐵板燒台北分店網羅各領域料理職人作菜。（圖／文華精品）

〈石垣吉田〉鐵板燒食材即囊括了世界最貴的法國布列塔尼藍龍蝦、日本紫海膽、馬糞海膽，同時法國鵝肝、魚子醬等亦都入列。同時餐廳並延攬和食、義法料理不同領域的職人，擔任前菜、煎台、甜點的專業廚師共同演繹盛宴。如今台北出現此東京高檔鐵板燒分店，「逐星光美餚而食」的食饕又有新去處嘗鮮了。

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