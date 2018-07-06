新北》狠批侯友宜 戴瑋珊遭酸台灣價值高到天板橋區穩上

2018年07月06日 08:32 中時電子報 邱文秀

民進黨板橋區議員參選人戴瑋珊猛打「文大宿舍」案，北市府認定「大群館」違規使用後，戴瑋珊續開記者會批評侯友宜每年租金暴利兩千萬，還每年漲5%，都流向自家口袋。但網友在八卦版發文，掀戴瑋珊念台大政治研究所時，被太陽花學運總指揮林飛帆疑似黑箱護航選台大研究生協會會長，最後戴瑋珊順利當選但此事鬧上台大學生法庭。網友酸戴瑋珊「台灣價值高到天」，板橋區百分百穩上，至少能當到立委。

民進黨板橋區議員參選人戴瑋珊外型亮麗，為民進黨立委吳思瑤前任助理，被粉絲封為「立院女神」。她與吳思瑤外型氣質神似，還常被人誤認為母女。戴瑋珊擬參選議員，猛攻新北市長候選人侯友宜「文大宿舍」案。

戴瑋姍日前上《中天》節目時，批評「大群館」有99個門牌這件事，卻反被國民黨新北市議員參選人葉元之問到「啞口無言」。臺大政治系副教授彭錦鵬也在戴瑋姍臉書留言「不要白上臺大政治了，業主和文大是不同的。」戴瑋珊事後在臉書發文中回覆此事「彭老師作育英才無數，我尊重他的特定政治立場。但對於他選擇以教授之姿，護航惡房東來壓榨學生，我難以苟同！彭老師為人師表，卻不顧弱勢學生權益，成為政治打手，才真正愧對台大！」

有網友在八卦版發文指戴瑋珊「公車廣告上面寫當過學生會長，但我在台大歷屆會長中沒有找到她的名字近幾年學生會長由政治系擔任的，是傅偉哲、陳乙祺，根本沒有她(2008-2012)，她當過的自治幹部，是研究生協會的會長，而這接任過程中還有著曲折的色彩在。」

據《蘋果日報》報導，太陽花學運總指揮林飛帆在擔任台大研究生協會會長時，協助學妹戴瑋姍在收件日期截止後，繳交參選新任會長文件，即使收件時間已過，選委會仍收下。當時戴的對手台北市議員陳建銘之女、現任北市觀傳局長陳思宇提出抗議，選委會取消戴的參選資格。

然而戴瑋珊也提出抗議，聲明補件符合規定，並向台大學生法庭提起行政訴訟。林飛帆也發道歉信，解釋事情經過，並說「由於我個人的疏失，致使選舉在未正式開跑前就掀起如此爭議，這次的疏失應由我一肩扛起」。最後學生法庭判決戴瑋珊可繼續參選，戴瑋珊也順利當選會長成為林飛帆接班人。

另有網友發文戴瑋珊學經歷，「高雄市人，民主進步黨政治工作者，為民進黨創黨三十週年青年代表，是比民進黨還年輕的新生代。高雄女中畢業、國立臺灣大學政治系畢業，研究所時期投入學生公共事務，第45屆臺大研究生協會會長。曾任台北市議員吳思瑤議會助理、吳思瑤立委競選團隊文宣組長、立法委員吳思瑤國會辦公室，後投入新北市板橋區市議員選舉，並獲得民進黨提名。」

網友酸戴瑋珊「怎麼會有人傻傻的轟他的辯論、口條、資料沒讀好什麼的。他在板橋區選是100%穩上的，上節目只是露露臉而已，幹嘛要準備看資料。」其他網友也留言「臺灣價值高到天~還給你嘴~說錯又怎樣~母湯啦~人家是女森」、「台灣價值爆」、「高雄人跑來北部選XDD 那麼不想待在高雄喔」、「不錯的政客，加入民進黨應該前途不錯」。

(中時電子報)