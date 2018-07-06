NBA》放棄球權？湖人替詹姆斯規劃全新道路

詹姆斯來到湖人之後，也許無需跟以前一樣打那麼辛苦了。(美聯社)

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中時電子報

《ESPN》資深記者沃納洛斯基6日報導，湖人將替「小皇帝」詹姆斯規劃一條全新道路，讓他不再擔任組織前鋒，也無須掌握大部分時間的球權，代表詹皇很可能來到湖人改變打法，無須動不動就在場上打超過40分鐘！

其實自從詹姆斯宣告4年1.53億美元加盟湖人後，湖人接連簽下隆多、史蒂芬生、麥基等人，其中簽下隆多最令外界疑惑，畢竟湖人這樣就有隆多、「球哥」朗佐鮑爾與詹皇等人需要球權，屆時如何分配場上組織權備受質疑。

不過這些都是詹姆斯與湖人總裁魔術強生討論過後的結果，沃神表示，詹皇是以歷史等級球星身分加盟湖人，他已經無須證明什麼，只是希望做出一些改變，且可耐心等待，才會找來這麼多的組織者到他身邊，努力改變他的原有打法。

畢竟詹姆斯都已33歲了，不可能永遠在場上扮演1打5角色，隨著運動能力開始下滑，他勢必放棄一些球權，改到低位增加更多破壞力，畢竟詹皇選擇加盟湖人，就是希望幫助湖人建立長年的爭冠實力與球隊文化。

湖人目前的補強動作還沒結束，不只還在追求馬刺明星前鋒里歐納德，甚至也有興趣招募拓荒者明星後衛利拉德，只要詹姆斯真的願意改變打法，相信他的職業生涯可以延續更久，湖人也能在接下來很長一段時間保持強隊風範。

(中時電子報)

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