南部連日豪雨 老農祖厝被雨掏空

嘉縣中埔鄉日前因連續下雨，造成沄水村某處民宅地基掏空，屋主子女至臉書社團發文求助，獲警方回應。（中埔分局提供）

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警方得知轄內某處民宅，因下雨地基被掏空，立即聯絡相關人員前往協助，防止人車危害發生。（中埔分局提供）

嘉義縣中埔鄉日前因連續下雨，造成沄水村某處民宅地基掏空，屋主子女不知如何是好，因而至臉書社團發文，恰巧被正執行網路巡邏勤務的中埔分局同仁派出所長鄭銘華得知，於是立即聯絡村長及相關人員前往協助，防止人車危害發生。

鄭銘華4日上午10時許於網路巡邏時，在Facebook「中埔人請進。」社團得知，因連日豪雨、地震，造成陳姓網友沄水村老家旁的地基掏空岌岌可危，擔心年邁父母及家人安危，因而上網貼文求助「要怎麼做政府才能盡快的幫助我們重整家園」。

雖非警政事件，但員警得知民眾有危難情事，須政府相關單位協助，仍秉持人溺已溺精神立刻回應，得悉詳細位址後，隨即聯繫沄水村長陳順得，洽請中埔鄉公所派員前往會勘處置，並趕赴現場瞭解狀況及圍起警戒線，防止人車危害發生。

據陳姓屋主表示，每逢颱風豪雨等天災，為了安全就到親戚家借宿，曾有人勸說放棄該屋搬到安全處居住，但這房屋是他們成家立業的祖產家園，對家人們更是充滿著童年回憶，實在捨不得。對於農村家庭來說，也是困難重重，因為不知道如何取得援助，於是上網貼文求助，希望獲得建議及解決方法，也非常感謝派出所員警的積極協助。

(中時 )

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