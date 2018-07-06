台南小吃嚴重衰退 業者哀：團餐訂單砍半 散客少2成

2018年07月06日 09:13 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

不論國內外旅遊，台南是遊客必訪景點，現在觀光業面臨來客量縮問題，當地小吃業備受衝擊，其中安平老街商圈感受最為明顯。當地業者表示，六、七月團餐訂單砍了一半，門市散客也減少2成，國內外旅遊俱冷的情形，敲響台南小吃業嚴重衰退的警鐘。

台南安平地區有安平古堡、億載金城一級古蹟，號稱台灣第一街的延平街（安平老街）商圈，是許多團客、散客前來用餐之地。小吃業表示，去年是辛苦的一年，原寄望情況好轉，但傳統旅業旺季的暑假，景氣卻不見有起色。

中評社報導，台南周氏蝦捲國宴廳協理楊淑燕表示，以往大陸參訪團來台南，喜歡台南特色小吃和在地美食的團餐，但陸客團來台驟降後，主要客源以台灣在地的社區、公司獎勵旅遊為主。少了陸客團，雖因政府力推新南向，帶來一些東南亞團商機，但他們的餐標(訂餐費用)往往不及陸客團，今年馬來西亞團更是愈來愈少。整體而言，團客仍集中在北部、中部，而走傳統購物站的團體，南部也少掉很多。

她指出，六、七月的團餐訂單，只剩以前陸客時代的一半，加上南部觀光業大環境欠佳，門市散客來店人數每下愈況，比過去少了2成。本來寄望暑假開始，有親子遊、國際觀光客的挹注，但年改新制上路後，國旅主力的退休軍公教人員減少旅遊開銷，也頗令業者憂心。

從一例一休、陸客團驟減以後，到軍公教年改及新制上路，對觀光餐飲業的衝擊一波接一波。以做團餐為主的貴記美食文館侯姓業者表示，雖然開拓了馬來西亞、新加坡觀光團的客源，但這一年營業狀況未見好轉，現在來客人數比過去高峰期少了三、四成，小吃價格本來就低，少了這些人潮，對營運衝擊很大。

(中時電子報)