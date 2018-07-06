民進黨是警察靠山？葉毓蘭：看看這兩個因公殉職案例

陳啟瑞出殯告別式時，警政署長陳國恩除夕致哀，並要其遺孀家屬保重。（警政署提供）

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中時電子報
/整理報導

民進黨坑殺退休軍公教時，可以急急如律令，軍改十天內三讀、公布、施行，而對於在國道執勤殉職的員警撫卹案，總統蔡英文、行政院長賴清德都表示要從優撫卹，但事實卻是一拖再拖，船過水無痕。前警大教授葉毓蘭表示「這個政府」口蜜腹劍，一邊說你是我的兄弟；一邊卻狠操警察，操爆操死，就存屬意外吧！

葉毓蘭於臉書PO文表示，去年父親節前夕，國道警察陳啟瑞在國道高速公路執勤遭拖板車撞死殉職。當時為了他究竟是因公死亡，還是因公殉職，有一番爭論。而類似的情形又在今年4月23日清晨發生，國道第四警察大隊新市分隊郭振雄、葉家豪在執行違規取締勤務時在執行國道勤務時，遭大貨車撞擊殉職，內政部長葉俊榮還專程南下靈前上香致意，並表示郭振雄、葉家豪將以「因公殉職」從優撫卹，而非金額較低的「因公死亡」。去年執勤遭撞過世的國道員警陳啟瑞也適用新規定。而蔡英文、賴清德在弔祭殉職員警、慰問家屬時，也都提到要為從優撫卹！

但是，這兩天在社群媒體中卻瘋傳國道員警的殉職案，銓敘部說因「純屬意外，不能算因公殉職」，讓許多警察人員氣憤填膺。她還特別提醒警察弟兄要注意是「假新聞」！沒想到，這幾位國道同仁的因公殉職案，銓敘部還未審議，再一個月陳啟瑞就要殉職周年了，仍然還拖著！現在連國道警察局的危險加給案，從內政部送到行政院，再由行政院送到立法院後，就擱置了。

葉毓蘭感嘆蔡英文要坑殺退休軍公教時，可以急急如律令，軍改十天內三讀、公布、施行，而對在國道執勤殉職的員警的撫卹案，卻可以一拖再拖，只要公祭過後媒體忘記，就船過水無痕！蔡英文、賴清德可以口蜜腹劍，一邊說警察是兄弟；但一邊卻狠操警察，一個快閃，就要動用上千警力，操爆操死，就存屬意外吧！

(中時電子報)

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