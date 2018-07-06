七夕不一樣！花園透芬芳「愛的野餐101」添浪漫

2018年07月06日 09:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

近些年來，「樂活風」已成主流！有些人假日不選擇上高級餐廳，反倒喜歡帶著野餐籃到戶外遊玩！沐浴在溫暖陽光下，品嚐三明治、起士等輕食，閒暇時啜飲一杯美酒好不自在！然現在野餐地也有新選擇了！台北101購物中心將於7/26(四)～8/19(日)首辦室內花園派對「愛的野餐101」！徜徉在繽紛花園，享用美味餐點，讓戀情升溫添浪漫。

日本人氣廚藝教室所ABC Cooking Studio推出的「愛的手球壽司」手作體驗。（台北101提供）

只要人來就好，不用擔心日曬雨淋！在綠意盎然的101高樓室內花園拍照打卡，可享受精選雙人野餐午茶組合與詩沛格蘭微氣泡水，獲得美妝和首飾活動限量小禮，還能在現場參加日本人氣廚藝教室所推出的「愛的手球壽司」手作體驗，悠閒享受午後時光。

「愛的野餐101」與知名正統義大利餐酒館攜手合作，精選最佳食材與一流主廚團隊，傳遞真正義大利飲食精神，推出雙人野餐午茶組合，餐點內容豐富，包括主廚特製橄欖鑲番茄鯷魚、橄欖油漬日晒番茄乾、Asiago起司、24個月熟成Parmesan起司、經典火腿起司熱烤三明治、地中海油漬章魚醬與麵包、當日甜點、經典義大利冰淇淋、精選酒款2杯，限量660組。

另凡購買「愛的野餐101」活動票券，就有機會參加點燈說愛活動，讓你的濃情蜜意登上台北101外牆。今年夏天不妨相揪好友來趟高樓野餐之旅吧！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)