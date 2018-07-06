「百年名湯」也不敵年改衝擊 國旅市場萎縮中

關子嶺溫泉也受到年改衝擊。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

年金改革上路後，不僅衝擊到的是退休軍公教，似乎也波及到國內旅遊市場，台南百年名湯關子嶺以泥漿溫泉聞名全台，但接連受到陸客不來、年金改革影響退休軍公教人員消費意願等影響，導致關子嶺商圈也面臨經營困難的窘境。

根據中評社報導，台南關子嶺開發於日據時期，已有120年的歷史，是台灣知名溫泉景點之一，但目前這個百年名湯也面臨的新挑戰。

台南關子嶺形象商圈理事長胡博雄表示，受到大環境影響，國民旅遊市場萎縮，主要是退休人員是泡湯主力客層，根據目前7月的營業狀況業者都頗為擔心，目前希望可以開拓國外旅客補平日、淡季商機。

胡博雄指出，目前關子嶺溫泉旅館有29家，全部房間數是700間，以往在兩岸交流的高峰期，關子嶺商圈為了開發、拓展客源，也到過大陸參訪、交流、結盟，對方也提出「關子嶺若納入陸客赴台旅遊景點，5000個房間也吃得下！」不過關子嶺總共也才700間房，容納旅客人數相當有限，因此還是維持走小眾、家庭式的國旅市場為主。

但他也指出，台灣的國民旅遊市場已在萎縮，大環境不好，關子嶺的主要客層現在又受到年改影響，退休人員的消費意願降低，目前看來7月的營業狀況都讓業者頗為擔心。

最後，胡博雄也表示，拓展國際客源仍在努力中，希望可以開發不同國家的多元化客源，陸客不管是家庭式、小單位的自由行客人也都相當歡迎。

(中時電子報)

文章來源：中評社 原文

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