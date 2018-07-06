白色巨塔不冰冷！醫院「可食地景」分享愛與健康

2018年07月06日 09:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

醫院也可以不一樣！過往醫院有「白色巨塔」之稱！然而經過綠美化，也能創造新風景！都市中的閒置空間，除了簡單綠美化，其實還可以有更多的利用方式！

耕莘醫院安康院區與綠美化環境景觀處於107年6月21日合作舉辦「可食地景-分享健康分享愛」活動，由周少鈞院長主持，現場邀請到可食地景講師卓梅慧介紹香草特性與應用，並進行DIY艾草薰香製作與香草冰沙教學，以及提供冷熱香草茶飲給學員及院內等候之病人與家屬品嚐，分享種植經驗與健康概念。

景觀處與耕莘醫院安康院區合作打造食物後花園，共同推廣可食地景，在院區後方綠地種植一片香草蔬菜園，由院內同仁一起種植的可食香草及蔬菜，讓醫院同仁在工作忙碌之餘，透過都市農耕找回人與土地的連結，也擁有一塊可以療癒心靈的田地。

耕莘醫院把種植的經驗與成果，透過本次「可食地景-分享健康分享愛」活動與大家分享，吸引多位鄰近社區民眾參加，耕莘醫院安康院區周少鈞院長表示，目前院內的成果相當受好評，希望能持續藉由可食地景及相關的成果分享，將都市種植健康概念推廣至鄰里社區。

景觀處長林芳良表示，都市中的閒置空間除了作簡單綠美化，其實還可以有更多的利用方式，藉由「公」與「私」協力一同在公司自「家」營造可食地景，不僅能活化企業閒置空間為員工加菜，同時還能增進與鄰近居民的交流，園內往來人流互動多了，企業與在地的連結也更密切了。

(中時電子報)