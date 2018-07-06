台北》姚文智喊北市都更加快100倍 鄉民：我再大你一百

民進黨台北市長參選人姚文智（左）5日晚間出席同黨市議員王閔生（右）舉辦的市政客廳會，姚文智會中主張應增加都更人力、台北市政府帶頭衝，並引進民間資源，推動公辦都更。(中央社)

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中時電子報

民進黨台北市長參選人姚文智繼「0元月票」驚人證件後，再度提出要讓台市老屋都更速度加快100倍。姚文智表示，目前北市有57萬戶老屋待都更，1年推動2萬戶，平均每件10年，全執行完畢要超過2000年以上，因此速度要加快100倍。PTT鄉民紛紛喊「我大你100倍」、「100倍?我喊1000倍」。

據《自由時報》報導，台北市長參選人姚文智昨說，北市都更速度「太慢」，現有57萬戶老屋待都更，目前1年平均僅推動2萬戶，平均每件要10年，全部執行完畢要超過2000年以上。他成天思考此事，「2000年要變成20年，速度要加快100倍」，台北才可能脫胎換骨；一旦建立完善制度，第一年先用10倍速度，日後就能漸漸上軌道。

姚文智提出加速的方法是，政府居中協調帶頭往前衝扛下責任；現行996億元蓋公宅的費用先中止，從政策引導下手推動「混居型社會住宅」，除了「公有建物改建」、「公辦都更」兩大途徑外，再加上「不當黨產運用」。他表示，這三種方法都毋須再找地砸錢蓋房，可大幅省下費用。

PTT鄉民對姚的說法噓到爆並留言「樓下都用10000000000000000000000倍」、「台北市要的是你住坪1:1 誰鳥你30%公設」、「他真的來搞笑的XD光用喊的我也會」、「百倍幹話王..... 」、「智力衰退速度100倍」、「高雄怎不開始 喔對他當年選輸順姨哈哈哈」、「出一張嘴我說一千萬倍好了」、「選我，我可以1000倍，同時生產線開三線」、「他的數字只有0倍 10倍 100倍這樣跳」、「我再大你100倍！」、「我10000倍 」、「才100倍 我喊1000倍 」、「數字王又來啦，每日一笑話進度達成」、「跟了，我再大你1000倍」、「100倍是三小?? 等陽明山地震比較有可能」、「我智商比你高100倍 」、「這裡有一批好棒的加速器隨你喊啊 」、「這麼猛應該選總統啊 怎麼會選台北市長」。

(中時電子報)

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