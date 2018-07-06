文大大群館學生其實不必迫遷？王明鉅提建議

台北市都發局認定文大大群館宿舍使用違規，校方與業主確定解約。（本報系資料照片，林縉明攝）

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中時電子報

文化大學大群館確定解約，校方不再承租做為學生宿舍。對此，台大醫學院教授王明鉅指出，其實有方法讓住宿生全部不必搬家，只要解約並重新簽訂合約，下學期抽到籤的人也照樣可以入住。

他昨（5）日在臉書發文建議，土地與房子的業主又昱公司與文化大學解約後，可由文化大學協助已經入住或即將入住的學生，直接和業主重新簽約；合約只需載明唯有經校方同意者才能入住，業主再進一步和學生簽約，租金與目前完全相同，未來如果要上漲，業主也要先取得校方的同意。

至於被認定有違「土地分區使用規則」的大群館地下室與戶外土地等等，他建議，所有學生承租範圍以外的所有附屬設施，全部由校方和業主簽訂合約承租，租金就以目前的租金總金額減去學生與向業主承租租金的全部金額。

租金收取全部委託校方代收，再一次交付業主；所有房間、走廊與全部公共設施的日常管理，則依照依循校方與業主的合約內容，全部委託校方管理。

王明鉅痛批，這明明是文化大學、學生、又昱公司三方都不吃虧的結局，卻能在迎來選舉年前變成十惡不赦的壞事，遭存心不良、只想投機的主管機關操弄，「找不到讓對手一刀斃命的絕招，只好用這種牽涉一堆法規真假難辨的爛招。」

不過，他也指出，上述方法看似可行，但其中唯一的重大問題是，這樣可能會影響到未來校方是否能再獲得教育部同樣的補助。

(中時電子報)

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