麵店顧到一半 女兒孤單「找朋友」不見了

2018年07月06日 09:47 中時 呂筱蟬

桃園市大園區一名患有唐氏症的37歲張姓女子，5日下午趁著家人在忙時偷溜出門，跑到附近的診所裡，大園警方獲報後前往查看，並將女子的照片貼在派出所LINE群組中詢問，立刻就有同事認出張女是附近牛肉麵店老闆的女兒，順利協助張女返家團圓。

大園分局大園派出所接獲報案，稱有一名女子在中正東路上的診所裡徘徊。警員劉芫丞、黃國振前往查看，發現女子未帶證件，詢問她年籍資料均無法回答，且一直拉著員警不想離開。

員警無奈之下只好先將她的照片傳到派出所LINE群組裡，試著詢問有沒有人認識該名女子。沒想到不到2分鐘就立刻有同事回應，說她是附近牛肉麵店老闆的女兒，員警隨即安撫女子將她帶回派出所，並通知其父親前來。

張父至派出所後向員警表示，當時因為忙著接待客人，沒有注意到女兒偷跑出門，直到接到派出所電話後，才發現女兒不見了，所幸她沒有跑遠，立刻就被熱心的員警尋獲，否則真不知道該怎麼才好，非常感謝員警的協助。

張父也說女兒患有唐氏症導致發展遲緩，外表跟心智都像小孩子，因此為了保護她幾乎都讓她待在家裡，所以女兒沒什麼朋友，可能是覺得孤單才會門找人玩。張女離去前還熱情的抱著實習女警說謝謝，讓實習女警也覺得相當窩心，抱著叮嚀想出她說下次不要再偷跑出門了。

(中時 )