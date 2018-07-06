麵店顧到一半 女兒孤單「找朋友」不見了

女子診所裡徘徊，員警認出協助返家。(警方提供)

友善列印
中時
呂筱蟬

桃園市大園區一名患有唐氏症的37歲張姓女子，5日下午趁著家人在忙時偷溜出門，跑到附近的診所裡，大園警方獲報後前往查看，並將女子的照片貼在派出所LINE群組中詢問，立刻就有同事認出張女是附近牛肉麵店老闆的女兒，順利協助張女返家團圓。

大園分局大園派出所接獲報案，稱有一名女子在中正東路上的診所裡徘徊。警員劉芫丞、黃國振前往查看，發現女子未帶證件，詢問她年籍資料均無法回答，且一直拉著員警不想離開。

員警無奈之下只好先將她的照片傳到派出所LINE群組裡，試著詢問有沒有人認識該名女子。沒想到不到2分鐘就立刻有同事回應，說她是附近牛肉麵店老闆的女兒，員警隨即安撫女子將她帶回派出所，並通知其父親前來。

張父至派出所後向員警表示，當時因為忙著接待客人，沒有注意到女兒偷跑出門，直到接到派出所電話後，才發現女兒不見了，所幸她沒有跑遠，立刻就被熱心的員警尋獲，否則真不知道該怎麼才好，非常感謝員警的協助。

張父也說女兒患有唐氏症導致發展遲緩，外表跟心智都像小孩子，因此為了保護她幾乎都讓她待在家裡，所以女兒沒什麼朋友，可能是覺得孤單才會門找人玩。張女離去前還熱情的抱著實習女警說謝謝，讓實習女警也覺得相當窩心，抱著叮嚀想出她說下次不要再偷跑出門了。

(中時 )

母嫌「那個人髒又臭」拉兒子後退… 男子車速忽快忽慢 警方尾隨逮毒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。