限用透明垃圾袋惹批評 宜縣環保局釋疑

2018年07月06日 09:57 中時 胡健森

宜蘭縣政府環保局5日表示要推動使用透明垃圾袋，預計從9月1日公告實施，但卻引發不少民眾批評是在擾民，環保局長周錫福6日進一步補充表示，宜蘭縣並非是全國第一個實施這項政策的縣市，將來限用的是黑色不易透光，難以讓清潔隊員第一時間透過目視判斷的垃圾袋，至於目前家戶經常使用的有色（紅色、綠色、藍色）半透明塑膠袋，都還是可以使用。

周錫福表示，包括台東、花蓮及西部部分縣市都已經陸續推出使用透明塑膠袋政策，宜蘭縣此時跟進，目的在減輕第一線清潔隊員判斷垃圾分類的工作壓力，同時避免經常「破袋抽檢」可能與民眾發生的衝突，而已經實施的縣市，也確實有助於資源回收量提升及垃圾減量，也進一步保障第一線清潔隊員及民眾的安全。

周錫福表示，這項政策對於原本就做好垃圾分類習慣的民眾並沒有任何影響，更不會增加困擾，目前市面上都可以買得到、民眾也廣泛使用的有色半透明垃圾袋都還是可以使用；至於黑色且透光性差的黑色垃圾袋或如帆布袋等，則可用來裝資源回收物，也不會造成浪費。

周錫福強調，其實環保局去年已經在研擬，因為最近發生蘇澳垃圾車氣爆事件後感覺時間不能再等，預計9月1日公布之後還會有幾個月的宣導期，正式嚴格實施的時間點應該會落在明年初。

(中時 )