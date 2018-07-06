限用透明垃圾袋惹批評 宜縣環保局釋疑

宜蘭縣環保局長周錫福親自示範，新政策限用的是黑色垃圾袋，一般民眾慣用的有色半透明垃圾袋仍然可以使用。（胡健森攝）

友善列印
中時

宜蘭縣政府環保局5日表示要推動使用透明垃圾袋，預計從9月1日公告實施，但卻引發不少民眾批評是在擾民，環保局長周錫福6日進一步補充表示，宜蘭縣並非是全國第一個實施這項政策的縣市，將來限用的是黑色不易透光，難以讓清潔隊員第一時間透過目視判斷的垃圾袋，至於目前家戶經常使用的有色（紅色、綠色、藍色）半透明塑膠袋，都還是可以使用。

周錫福表示，包括台東、花蓮及西部部分縣市都已經陸續推出使用透明塑膠袋政策，宜蘭縣此時跟進，目的在減輕第一線清潔隊員判斷垃圾分類的工作壓力，同時避免經常「破袋抽檢」可能與民眾發生的衝突，而已經實施的縣市，也確實有助於資源回收量提升及垃圾減量，也進一步保障第一線清潔隊員及民眾的安全。

周錫福表示，這項政策對於原本就做好垃圾分類習慣的民眾並沒有任何影響，更不會增加困擾，目前市面上都可以買得到、民眾也廣泛使用的有色半透明垃圾袋都還是可以使用；至於黑色且透光性差的黑色垃圾袋或如帆布袋等，則可用來裝資源回收物，也不會造成浪費。

周錫福強調，其實環保局去年已經在研擬，因為最近發生蘇澳垃圾車氣爆事件後感覺時間不能再等，預計9月1日公布之後還會有幾個月的宣導期，正式嚴格實施的時間點應該會落在明年初。

(中時 )

文大大群館學生其實不必迫遷？王… 幫犬貓找溫暖的家！台中市府揪愛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。