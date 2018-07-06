男子車速忽快忽慢 警方尾隨逮毒蟲

男子車速忽快忽慢，警方尾隨逮毒蟲。(警方提供)

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中時
呂筱蟬
男子車速忽快忽慢，警方尾隨逮毒蟲。(警方提供)

桃園平鎮警方在6日凌晨執行擴大臨檢勤務時，39歲的羅姓男子駕車行經平鎮區陸光路，因羅男開車忽快忽慢，又不時煞車、加速，引起後方員警注意，一路尾隨羅男到路口紅綠燈將他攔下盤查，果然在羅男隨身包包中起獲安非他命毒品，也讓落網的羅男直呼「真倒楣」。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚今寶表示，6日凌晨0時30分許，有多項竊盜前科的羅姓男子，駕車行經平鎮區陸光路時，因羅男車速忽快忽慢，加上不時猛踩煞車，怪異行徑引起後方正執行擴檢勤務的警方注意，一路尾隨羅男，但羅男車速非常快，還好路口紅燈逼著羅男停車，警方適時將他攔停盤查。

羅男受檢時神情相當慌張，警方直覺羅男心虛有鬼，要求羅男將隨身包包物品拿出檢查，羅男一開始拿出一堆感冒藥、糖果來搪塞，但員警不死心，果然在羅男包包夾縫中，起獲1公克的安非他命毒品，羅男見事蹟敗露，不斷哀求警方放他一馬，但員警當下宣讀羅男權利、立即逮捕。

羅男落網後坦承持有毒品，並向員警供稱因為最近工作壓力大、想要提神，才會在中壢區某網咖外，向一名綽號「阿德」的男子以1000元購買毒品，正準備要回家吸食時，路上就被抓到！警訊後，除將羅男依毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並追查毒品來源，以釐清案情。

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(中時 )

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