台中荔枝不再變「黑面」外銷日本加拿大拓展國際市場

2018年07月06日 10:13 中時 盧金足

台中市試銷400公斤到加拿大多倫多市，預計7月11日封櫃從高雄港開往多倫多，在多倫多連鎖超市販售。（盧金足翻攝）

台中市府副市長張光瑤（左二）日前帶團到日本福島縣York Benimaru Corporation超市，該超市首次引進台中荔枝熱銷，讓他對台中農產品外銷日本更具信心。（圖／台中市府提供）

現在正值荔枝產季，台中市政府農業局積極開拓荔枝外銷通路，還成功採用保色防失水技術，經蒸熱處理後，荔枝不再變成「黑面」，外觀保持原色，除日前外銷日本，近期將試銷400公斤到加拿大多倫多市，預計7月11日封櫃從高雄港開往多倫多，在多倫多連鎖超市販售。

農業局長王俊雄表示，這批試銷加拿大的荔枝採用中興大學教授謝慶昌研發的保色防失水技術，經由蒸熱處理後，外觀上仍可保持原色。今年試驗運送銷往加拿大後，如能成功保鮮30至45天，明年貿易商將擴大採購數量，將有助於拓展台中荔枝外銷通路。

今年氣候穩定，荔枝產量多，且品質佳、鮮嫩多汁，大受歡迎，外銷量也較往年提升，農業局期盼透過開拓國際市場，帶動台中農產業發展。

保色防失水技術發威，讓台中市的荔枝可以在運送過程仍然「紅吱吱」，尤其外銷日本通路，其中日本福島縣的超市加入販售台中荔枝，台中市府副市長張光瑤日前也帶團前往福島縣York Benimaru Corporation超市參訪，推廣台中荔枝，也邀請日本朋友參加台中將於11月3日舉辦的花博盛會。

張光瑤強調，York Benimaru Corporation超市是首次引進台中荔枝，銷售狀況良好，讓他對台中農產品及農產加工品外銷日本更具信心，為台中更多農特產開拓新通路，帶動台中農業發展。

農業局說，York Benimaru Corporation超市與裕源株式會社合作，採購台中市生產的黑葉荔枝4110公斤、糯米滋160公斤，在福島縣10家分店販售；另外，石川縣也採購1000公斤荔枝販售，大受在地日本民眾歡迎。

(中時 )