圓仔5歲了！啃蛋糕、探頭看生日卡片模樣超萌

2018年07月06日 10:00 中時 張潼

圓仔吃生日蛋糕。（翻攝自動物園臉書直播）

圓仔好奇看掛在天花板的生日卡片。（翻攝自動物園臉書直播）

圓仔好奇看掛在天花板的生日卡片，還伸手試圖搆到卡片。（翻攝自動物園臉書直播）

台北市立動物園大貓熊圓仔今天滿5歲了！園方特別為牠準備生日蛋糕，還將印有牠照片的生日卡片掛在展場上方，廣邀「圓粉」一起到動物園替牠慶生。只見圓仔一走入展場，先是走到蛋糕旁好奇聞一聞，還拿起其中一塊坐下來啃，接著發現天花板上掛著卡片，乾脆爬到棲架上探頭看，還伸出手想要摸，但卻一直搆不著，「努力」了5分鐘，圓仔終於累了放棄，不過這些萌樣已經吸引在場圓粉和觀看臉書直播的網友紛紛直呼「太萌了！」

2013年7月6日出生的圓仔滿5歲了，動物園發言人曹先紹日前受訪時曾說，大多數熊科動物為了強化生存競爭，都會演化出「生殖季固定」、「胚胎延遲著床」、「假懷孕」等生殖策略，如圓仔現在就正經歷「假孕」過程，常常出現懶洋洋、提不起興致的狀況。但今天慶生會上，圓仔似乎也知道是個不同以往的日子，走入展場後顯得頗有精神，到處走動，對蛋糕、生日卡片也很有興趣。

只見牠先是在特製蛋糕旁聞來聞去，接著拿下一塊來吃，不過隨後注意力又被掛在上方的生日卡片吸引，爬上棲架企圖搆到卡片。只見牠站在棲架上，一手扶著木頭，另一手不斷揮動試圖碰到卡片，卻不斷失敗，中間牠還三度坐下來休息一下，結果因為一直無法成功，最後只好又慢慢走下棲架，模樣相當可愛。

另外值得注意的是，圓仔媽媽圓圓是否今年有可能再懷孕？曹先紹表示，今年發情高峰期提前在2月到來的圓圓，2月20日及21日分別進行兩次人工授精，但曹先紹說，經過137天觀察，評估今年並未成功懷孕。

園方說，圓圓無論賀爾蒙變化，或是減食、築巢等行為模式，看起來都很混亂、數值高高低低，不像過去真正懷孕時模式較為固定。

園方也表示，今年11月專家會議上應會討論到圓仔的繁殖事宜，不過，目前台灣與大陸關係比較「冷」，所以無論是圓仔被調度出去，或是其他個體調度來台灣、甚至只是取精給圓仔做人工授精，目前機會應都不算高。

(中時 )